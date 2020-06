Koniec szkoły, początek nudy

Ponad 600 tys. dzieciaków, które do tej pory jeździły na wypoczynek, zostanie na podwórku przed blokiem, w najlepszym razie wyjedzie do rodziny.

Trudno odetchnąć z ulgą, że to już koniec roku szkolnego. Wakacje zapowiadają się równie chaotyczne. A we wrześniu, bardzo możliwe, dzieci nie pójdą do szkoły, ale znów zasiądą przed komputerami.

W domu Kacpra na razie brak wakacyjnych koncepcji, szykuje się raczej wielka smuta. – Miałem jechać na obóz do Grecji, ale mama wypisała mnie na początku maja – opowiada 17-latek z Łodzi. – Zgodziłem się zresztą, że nie byłoby to bezpieczne, bo co jeśli zamkną granice? Ugrzęźlibyśmy gdzieś w innym kraju? Kacper z kolegami szukał potem obozu żeglarskiego w Polsce, ale nie znalazł nic. Albo zostały odwołane, albo brak miejsc w jego grupie wiekowej. Po miesiącach siedzenia w domu – ze względu na pandemiczne zamknięcie szkół – najpewniej czekają go najnudniejsze wakacje w życiu.