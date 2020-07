Minister Maląg: pierwszą ją wymienią?

Resort rodziny się zaciął. Był lokomotywą rządów PiS, jest kulą u nogi. Coraz głośniej mówi się, że minister Marlenę Maląg czeka dymisja.

Na razie to spekulacje, bo przed wyborami nikt nie będzie rekonstruował rządu i przyznawał się, że nie wszystko jest jak na obrazku. Ale fakty są takie, że po serii porażek kompetencje minister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przejmować zaczęła wicepremier Jadwiga Emilewicz. To ona wypowiada się teraz na temat rynku pracy. Rzuca nowymi pomysłami na pomoc bezrobotnym. Wchodzi nawet na działkę polityki socjalnej. – Wicepremier Emilewicz mówi o tych sprawach, jakby to było w zakresie jej kompetencji, a obok siedzi minister Maląg i milczy.