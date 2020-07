Kobiety przejmują uniwersytety

Rektory i dziekany przejmują uczelnie. Padły nawet takie męskie bastiony, jak politechniki w Białymstoku i Koszalinie. Po tegorocznych wyborach rektorskich na czele publicznych uczelni stanie 12 kobiet.

Wśród żeńskiej części naukowych zespołów uczelni (czyli wśród naukowczyń) zapanował entuzjazm. Do 30 czerwca wybrano w sumie stu rektorów. Po raz pierwszy w historii polskiej nauki 12 z nich to kobiety. – Kobiety idą po to, co im się od dawna należało. Nie z racji płci, ale kompetencji. I to jest prawdziwa mentalna zmiana, bo do głosu dochodzi pokolenie naukowczyń, które mówi wprost, że nie zamierzają czekać, aż ktoś je zauważy. One wiedzą, że muszą same zdobyć to, czego wciąż wielu panów nie chce im dać.