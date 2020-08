Jak ministra Błaszczaka zaskoczyła Bitwa Warszawska

Polakom szybciej udało się pokonać bolszewików, niż PiS-owi postawić muzeum upamiętniające przełomową bitwę.

Setna rocznica Bitwy Warszawskiej przyszła znienacka i okazała się zaskoczeniem dla ministra obrony, który obiecał postawić na tę okoliczność muzeum. Ostatecznie projekt trzeba było dopasować do realiów i 3 sierpnia 2020 r. udało się postawić jedynie tablicę z wizualizacją i napisem: „Tu powstaje muzeum Bitwy Warszawskiej”.

Delikatne zadanie poinformowania opinii publicznej, że muzeum nie powstanie na okrągłą rocznicę, wziął na siebie minister Mariusz Błaszczak. Scenografię do jego wystąpienia utworzono z trzech koparek i podobnej liczby ciężarówek do wywożenia tego, co koparki ukopią.