Dorota Masłowska: W Polsce zło krzyżuje się z absurdem

Przedziwne jest to miejsce, gdzie zło krzyżuje się z absurdem – mówi Dorota Masłowska w przededniu wydania nowej książki „Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu”.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Napisałaś ostatnio, że homofobiczna agresja staje się normalnością, przyzwyczajamy się do przemocy.

DOROTA MASŁOWSKA: – Przeraża mnie łatwość, niezauważalność, z jaką to się dzieje. Najpierw pojawia się ten język: „ideologia LGBT”, „seksedukacja” – to są puste, absurdalne pojęcia, ale ponieważ pojawiają się w języku, to do nich zaczyna dostosowywać się rzeczywistość. Wszyscy je powtarzamy, odnosimy się do nich.