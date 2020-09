Tokarczuk nie będzie honorową obywatelką Dolnego Śląska

Noblistka nie przyjęła tytułu honorowej obywatelki Dolnego Śląska. Razem z nią uhonorowano bowiem znanego z homofobicznych wypowiedzi bp. Ignacego Deca.

Sejmik województwa dolnośląskiego przyznaje tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska od 2004 r. Do tej pory otrzymali go m.in. Władysław Bartoszewski, Władysław Frasyniuk, Lech Kaczyński, ks. Henryk Gulbinowicz, reżyser Sylwester Chęciński i prof. Jan Miodek.

W tym roku do tytułu Koalicja Obywatelska i Nowoczesna Plus zgłosiły Olgę Tokarczuk, a PiS promuje Ignacego Deca, biskupa seniora diecezji świdnickiej. W głosowaniu, które odbyło się w czwartek 24 września, najpierw przegłosowano kandydaturę Deca, ale bez opozycji – „za” opowiedziało się 21 radnych PiS i Bezpartyjnych. W trakcie debaty na temat pisarki Tytus Czartoryski (PiS) wszedł na mównicę, oświadczając, że „Nobel przestał być nagrodą prestiżową, a Tokarczuk w moim przekonaniu obraża naród”. Za uhonorowaniem noblistki głosowało 32 radnych.

Książę biskup średniowieczny

Przed czwartkowym głosowaniem Koalicja Obywatelska, Razem, Strajk Kobiet, Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet i Kultura Równości zaniosły do urzędu petycję przeciwko uhonorowaniu bp. Deca. Podpisało się pod nią kilka tysięcy osób.

Duchowny sympatyzuje z Radiem Maryja i PiS. Słynie z antagonizujących i homofobicznych wypowiedzi. W czasie ostatniego kazania na Jasnej Górze uznał, że Nobla czy Oscara dostają wyłącznie ci twórcy, którzy nie sprzeciwiają się „gender i LGBT”. Dodał, że „in vitro z punktu widzenia etyki katolickiej jest niedozwolone, gdyż zawiera ukrytą aborcję”. W tegorocznej homilii podczas mszy z okazji spotkania środowisk Radia Maryja i TV Trwam „Dziękczynienie w Rodzinie” ogłosił, że „najpoważniejszym zagrożeniem dla ludzkości nie są choroby zakaźne ani głód, ani nawet katastrofy ekologiczne, ale właśnie ideologia gender, która jest nową odmianą marksizmu, szczególnie filozofii Fryderyka Engelsa”.

„Na spotkaniach naukowych, gdzie miałem nieprzyjemność go widzieć, przychodził w otoczeniu dworu. Jak książę biskup średniowieczny w grupie, która hołduje jego osobie. Czy ktoś taki zdaje sobie sprawę, czym my żyjemy? Biskup nic nie wie o współczesnym świecie i nie powinien na ten temat się wypowiadać. A jeśli już, to z ostrożnością i wyczuciem” – tak wspominał Deca w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” prof. Wojciech Browarny z partii Razem.

„Nie chcę być elementem tej gry”

Dzień po przyznaniu dolnośląskiego wyróżnienia Olga Tokarczuk odmówiła przyjęcia tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska. Wyjaśniła na Facebooku: „Jestem zaszczycona tym wyróżnieniem. Niestety jednak nie mogę przyjąć tego tytułu. Wyróżnienie to, zamiast być radosnym świętowaniem poczucia wspólnoty, stanowi ilustrację bolesnego rozdarcia naszego społeczeństwa, zaś świadome kreowanie tej sytuacji, a co za tym idzie, podsycanie emocji towarzyszących temu wyborowi, antagonizuje mieszkańców Dolnego Śląska jeszcze bardziej. Z przykrością więc zmuszona jestem odmówić przyjęcia tej godności, ponieważ nie chcę stać się obiektem takich działań i elementem tej gry”.

Cztery lata temu pisarka otrzymała tytuł Zasłużonej dla Miasta Wałbrzycha. Radni PiS demonstracyjnie opuścili salę obrad.