Co się stało ze słynnym jachtem „I love Poland”

Kupiony przez Polską Fundację Narodową za ciężkie miliony jacht „I love Poland” został zawrócony z poetycznej misji rozsławiania Polski w świecie. I skierowany na prozatorski odcinek szkoleniowy.

W maju 2019 r., na Oceanie Atlantyckim, „I love Poland” stracił maszt i do dziś nie został doprowadzony do stanu używalności.

Miłosna deklaracja wobec Polski widniejąca na burcie jachtu jest aktualnie skierowana wyłącznie do bywalców portu w podlizbońskim Cascais. Cumuje tam od początku sierpnia i przechodzi rutynowe prace remontowe. Włączono tryb oszczędnościowy – jacht jest doprowadzany do stanu używalności rękoma załogi. Łączność patriotyczna z krajem zostaje zachowana poprzez sprowadzanie do Cascais materiałów przez polskich dostawców: farb, taśm, materiałów ściernych, naklejek. „A pewna część jest nawet przez nich produkowana” – chwali się w mailu do POLITYKI Polska Fundacja Narodowa.