6526 nowych zakażeń. Najwięcej na Mazowszu i w Małopolsce

Na covid-19 zmarło kolejnych 116 osób. To dobowe rekordy – zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych, potwierdzonych infekcji, jak i zgonów.

Nowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 6526 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Dotyczą województw: mazowieckiego (1188), małopolskiego (1137), śląskiego (520), wielkopolskiego (508), łódzkiego (405), kujawsko-pomorskiego (356), pomorskiego (344), podkarpackiego (319), dolnośląskiego (315), lubelskiego (256), świętokrzyskiego (255), opolskiego (233), warmińsko-mazurskiego (196), zachodniopomorskiego (175), podlaskiego (174), lubuskiego (145).

Z powodu covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób.

W szpitalach przebywają 6084 osoby (wczoraj było to 5669 osób), zajętych jest 467 respiratorów. W kwarantannie pozostaje ponad 249 tys. osób.

Do tej pory w Polsce wykryto 141 804 zakażeń koronawirusem, zmarło 3217 osób. W ciągu minionej doby wykonano ponad 33,8 tys. testów.

Rzecznik MZ: 100 czerwonych powiatów?

„Na wyniki rzutują stolice województw. Taką tendencję widać też w innych dużych miastach, jak na przykład Poznań. Ważne jest, żeby teraz na dworze nosić maseczki i dostosować się do warunków dystansu społecznego” skomentował środowy komunikat Ministerstwa Zdrowia jego rzecznik, Wojciech Andrusiewicz.

Podczas konferencji prasowej Andrusiewicz poinformował, że Polska „zmierza w kierunku ogłoszenia 100 powiatów jako stref czerwonych”. „Na pewno w tych strefach będzie wiele miast” – dodał. Według rzecznika jutrzejszy wynik przypadków koronawirusa również będzie wysoki.

Rzecznik resortu zdrowia, pytany o deficyt łóżek w szpitalach i o brak personelu medycznego, powiedział: „Jeżeli chodzi o brak łóżek to takie sytuacje będą spotykane. Nikt tutaj nie powie, że w każdym szpitalu w Polsce, każdego dnia, będą dostępne wszystkie łóżka. Będzie dochodziło i dochodzi do sytuacji, kiedy w danym szpitalu tych łóżek może zabraknąć. Po to powstały zespoły koordynacyjne w województwach, by pacjent trafiał do szpitalu, w którym te miejsce są”.