Rośnie popyt na seks-gadżety

Branża oferująca akcesoria sex-tech nigdy nie miała się tak dobrze jak w czasach społecznego dystansu.

Z początkiem pandemii Mateusz Wójcik, sprzedawca z Krainy-doznań.pl, zaczął martwić się deficytami w magazynie. Towar, zwłaszcza ten ekskluzywny, sterowany na pilota, stał się niemal z dnia na dzień niedostępny. Hurtownie w związku z faktem, że przysiadł import z Chin, odnotowywały braki. Tymczasem zawirusowany przemysłowy Wuhan to w branży duży producencki gracz. Rezerwy porobił dopiero po dwóch miesiącach, zmuszony zwrócić się do fabryk w Holandii, co wywindowało ceny.

Podczas gdy zaraza rujnuje większość branż, paczkomaty całej Polski pełne są elektroniki erotycznej, na którą popyt potroił się w porównaniu z tym samym przedpandemicznym sezonem.