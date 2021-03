Polskie chirurżki: Nie pytajcie nas o dzieci, dajcie operować

„Po co tu przyszłaś” – takie pytanie dostaje w pierwszych dniach pracy większość naszych koleżanek. Chciałybyśmy, żeby kolejne pokolenie chirurżek już przez to nie przechodziło – mówią Małgorzata Nowosad, Magdalena Wyrzykowska i Marta Musiejewska, założycielki fundacji „Kobiety w chirurgii”.

AGATA SZCZERBIAK: Chirużki, chirugiczki czy kobiety chirurdzy?

MAŁGORZATA NOWOSAD: Chirurżki. Nasza fundacja nazywa się „Kobiety w chirurgii”, ale staramy się używać feminatywów m.in. po to, żeby inni się z nimi osłuchali. Nikt nie używa sformułowania „pan przedszkolanka” albo „pan instrumentariuszka”, więc nie widzę powodu, żebyśmy rezygnowały z żeńskich form.

MARTA MUSIEJEWSKA: Nazwa „Kobiety w chirurgii” wzięła się stąd, że nie jesteśmy tylko lekarkami. Działalność fundacji jest skierowana do wszystkich kobiet, lekarek, pielęgniarek i położnych, które działają w specjalizacjach zabiegowych, jak np. chirurgia ogólna, naczyniowa, dziecięca, ortopedia, kardiologia, laryngologia, anestezjologia czy ginekologia.

Po co taka fundacja? Dlaczego teraz?

MAŁGORZATA NOWOSAD: Pomysł długo w nas kiełkował. Z Magdą znamy się wiele lat, razem podchodziłyśmy do egzaminu specjalizacyjnego. Fundacja została zbudowana na wielu różnych doświadczeniach.

Zaczęło kiełkować na studiach?

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Nie, potem, w czasie przygotowań do egzaminu specjalizacyjnego, jesienią 2019 r. To był dla nas trudny czas, bo starałyśmy się pogodzić opiekę nad dziećmi z pracą i jeszcze nauką do egzaminu. Zaczęłyśmy dużo rozmawiać o tym, jaka jest sytuacja kobiet w specjalizacjach zabiegowych.

Kolega zrobi operację, ty opisz pacjenta

Jaka jest?

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko kobiety mają w chirurgii ciężko, to po prostu trudny zawód. Stawiający wyzwania na różnych polach, stresujący, obarczający fizycznie. Kobiety ze względu na różne role społeczne mają jednak większą trudność z tym, żeby godzić życie rodzinne z pracą. Do tego dochodzą krzywdzące stereotypy, które wciąż funkcjonują w świecie medycznym.

Co masz na myśli?

MAŁGORZATA NOWOSAD: Stereotyp jest taki, że to męski zawód. A więc sala operacyjna nie jest miejscem dla kobiet.

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Na samym starcie w neurochirurgii, kardiochirurgii czy ortopedii otrzymujemy informację, że tu dominują mężczyźni. Jest coraz mniej miejsc, gdzie dochodzi do jawnych i brutalnych przejawów dyskryminacji, one się oczywiście wciąż zdarzają, my je też znamy. Dużo jest za to drugorzędowej dyskryminacji płciowej. To komentowanie naszego wyglądu, dawanie nam mniej odpowiedzialnych i mniej ambitnych zadań niż te, które dostają koledzy. Dla kobiet pozostaje praca sekretarska. Kolega zrobi operację, a ty, jak możesz, opisz pacjenta.

MAŁGORZATA NOWOSAD: „Po co tu przyszłaś?” – takie pytanie dostaje w pierwszych dniach pracy większość naszych koleżanek. Czy na pewno chcesz robić chirurgię? Wiesz, z czym to się je? Że to fizycznie ciężka praca? Koledzy, którzy przychodzą na rezydenturę czy specjalizację, nie dostają takich pytań. Myślę, że część kolegów robi to nieświadomie…

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Tak, oni być może w ogóle nie wiedzą, że dyskryminują. A ty też często nie wiesz, że jesteś dyskryminowana.

Można dyskryminować nieświadomie?

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Można, to jest właśnie definicja drugorzędowej dyskryminacji płciowej. Ona jest często niezamierzona, nieświadoma, ale jednak krzywdząca.

MAŁGORZATA NOWOSAD: Wyobraź sobie takie miejsce pracy, w którym pojawiasz się jako młoda dziewczyna po studiach, a pierwsze kierowane do ciebie pytania dotyczą tego, czym się interesujesz, gdzie chcesz być za pięć–sześć lat. To fajne pytania, dzięki którym możesz opowiedzieć o potrzebach i ambicjach. Nas pytano o to, po co właściwie tu jesteśmy i co z naszymi dziećmi. Pytania o dzieci padają zawsze.

Kto pyta o dzieci?

MAŁGORZATA NOWOSAD: Wszyscy.

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Ja tych pytań nie usłyszałam, bo w trzecim miesiącu pracy zaszłam w ciążę. Miałam nogi jak z waty, kiedy szłam powiedzieć o tym szefowi. Potem często słyszałam, jak innym jest moich dzieci szkoda. Macierzyństwo w medycynie to w ogóle temat na osobną rozmowę. Wymaga wiele wysiłku od ludzi, którzy dzielą z nami życie. Znikasz na dobę z domu dwa razy w tygodniu, a potem przez kolejne dwa dni jesteś nieprzytomna ze zmęczenia.

MAŁGORZATA NOWOSAD: Trzeba mieć dyżury, żeby być chirurgiem. Magdzie chodziło o to, że to wszystko, co dzieje się poza dyżurami, jest zorganizowane w sposób nieprzystępny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. System szkolenia specjalizacyjnego jest niepoukładany, a dziewczyny, które chcą robić chirurgię, są też w takim wieku, w którym chcą mieć dzieci. To naturalne. Fajnie byłoby, gdyba ta potrzeba nie była stygmatyzująca i żeby nie trzeba było płacić wysokiej zawodowej ceny za rodzenie i wychowywanie dzieci.

Naodpoczywałaś się na macierzyńskim

Gdzie tu jest organizacyjne pole manewru?

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Do rozwiązania jest to, co poza dyżurem. W ogóle nie ma na razie rozwiązań w formie bardziej elastycznego czasu pracy. Jak masz dyżur w sobotę, to potem pracujesz dwa tygodnie bez przerwy, bez dnia wolnego. Barierą jest też mentalność. W tym zawodzie ktoś, kto ma inne obowiązki poza pracą, staje się na oddziale problematyczny. Przykład: w prawie pracy jest coś takiego jak godzina na karmienie piersią. Możesz przez godzinę karmić piersią albo wyjść wcześniej. Ja z tej możliwości korzystałam i nie zliczę, ile razy zarzucono mi cwaniactwo. Inny przykład. Wracasz z urlopu macierzyńskiego, więc jest przekonanie, że się już naodpoczywałaś, więc dostajesz siedem albo osiem dyżurów w pierwszym miesiącu po urodzeniu dziecka. Nagle ktoś zaczyna cię obwiniać o to, że zostałaś matką. Zamiast systemu łagodnego wprowadzenia do pracy po przerwie – pracy potrzebnej i społecznie użytecznej, więc ważne, żeby utrzymać w zawodzie każdego lekarza – masz poczucie, że wszyscy cię za macierzyństwo winią.

Jest jakaś instytucja, która mogłaby w takich sytuacjach interweniować?

MAŁGORZATA NOWOSAD: W większości szpitali nie ma. Przez wiele lat też nikt nie czuł, że jest taka potrzeba. Rzecznik Praw Lekarza ma funkcję formalną, działa, kiedy łamane jest prawo, nie jest to instytucja, do której można się zwrócić, kiedy jest jakiś problem.

MARTA MUSIEJEWSKA: W Wielkiej Brytanii wprowadzono program zakładający zwiększenie liczby kobiet w chirurgii do poziomu 20 proc. do 2009 r. i tego się po prostu nie udało zrealizować. Obecnie jest ich zaledwie 12 proc. Kobiety trudno przekonać, żeby zostały w specjalizacjach, nawet kiedy się na nie zdecydują, bo są trudne do pogodzenia z życiem mamy.

Jak się na tę sytuację nakłada jeszcze najbardziej aktualny kontekst, czyli covid?

MAŁGORZATA NOWOSAD: Jeśli masz małe dziecko, którym wcześniej zajmowali się dziadkowie, masz duży kłopot. Moja córka, która jest nastolatką, od roku uczy się zdalnie i na szczęście ma tatę, który może pracować w domu.

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Bywa, że mój partner nie może w czasie moich dyżurów spędzić całej doby w domu, więc młodsze dzieci siedzą ze starszą siostrą.

MAŁGORZATA NOWOSAD: Dzieci lekarskie słyszą mimochodem nasze rozmowy, oglądają media, z których dowiadują się, że część osób pracujących w służbie zdrowia zakaża się i umiera na covid. Moja córka przez długi czas nic nie mówiła. Potem miałyśmy rozmowę, powiedziała, że boi się, że umrę.

Jaka była twoja reakcja?

MAŁGORZATA NOWOSAD: Powiedziałam jej, że staramy się przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Pokazałam jej ubrania, w których pracuję.

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Świadomość, że mogę przynieść do domu wirusa, na początku strasznie mnie stresowała, teraz chyba trochę okrzepłam. Nie pracujemy w szpitalu zakaźnym, więc nie wiemy, że ktoś ma covid, dopóki nie dostanie pozytywnego wyniku testu. Kiedy wracam z pracy, moje dzieci wiedzą, że nie mogą się przytulić, dopóki się nie umyję.

Po co fundacja tylko dla kobiet?

Jaki jest odzew na waszą fundację w środowisku?

MAŁGORZATA NOWOSAD: Spodziewałyśmy się chłodnych reakcji, a jest fala pozytywnych. Dużo osób nam pomaga i co ciekawe, uważa to za jakieś dobro wspólne. Ktoś kiedyś powiedział, że lepszy świat dla kobiet to lepszy świat dla wszystkich, i to jest prawda.

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Wśród głosów niezadowolenia najczęściej pada pytanie, dlaczego to fundacja wyłącznie dla kobiet. Dlaczego nie dla chirurgów po prostu. Uważamy, że to dość oczywiste, że fundację „Kobiety w chirurgii” założyły kobiety w chirurgii, bo znamy problemy tego środowiska. Nie mamy wpływu na sprawy systemowe, jak zarobki czy struktura zatrudnienia. Całego świata nie jesteśmy w stanie zbawić, możemy za to pomóc innym dziewczynom, by ich droga w zawodzie była milsza. Nie chcę powiedzieć łatwiejsza, bo pewnie musi być wymagająca, to trudny zawód. Są jednak takie problemy, które można zmieniać już dziś poprzez inne relacje międzyludzkie, podejście do kształcenia, otwartość. Żeby to była praca, do której idzie się z uśmiechem, a nie przeczuciem, że na pewno znowu coś złego się wydarzy.

Czym właściwie fundacja będzie się zajmować?

MARTA MUSIEJEWSKA: Pierwszy projekt to „Liczymy się”, który ma dwuznaczną nazwę, bo oprócz dowartościowania społeczności ma na celu zebranie konkretnych danych, na których oprzemy działania. Wkrótce uruchomimy stronę www.liczymysię.org i w krótkiej ankiecie zapytamy, gdzie kobiety w chirurgii pracują i mieszkają, jakie mają specjalizacje, jaka jest ich sytuacja zawodowa, jakiego potrzebują wsparcia. Mieszkamy w Warszawie, ale chciałybyśmy usłyszeć dziewczyny, które pracują w małych miastach. Chcemy zaangażować w ten projekt izby lekarskie i pielęgniarskie, by dotrzeć do największej liczby lekarek i instrumentariuszek.

Istnieje stereotyp, że kobiety gorzej radzą sobie w laparoskopii, dlatego organizujemy innowacyjne warsztaty laparoskopowe. Chcemy nie tylko dać im narzędzia do doskonalenia zawodowego, ale też zwiększyć pewność siebie na bloku operacyjnym. Pokazać im, że są w tym dobre. Chciałybyśmy, żeby fundacja była takim miejscem, do którego idzie się po inspiracje i różnego rodzaju wsparcie.

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Chcemy się dowiedzieć, ile chirurżek spotkało się z dyskryminacją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym. Albo właśnie się nie spotkało, bo pracują w takich miejscach, gdzie nie ma tych problemów. Liczymy na to, że są takie perełki w Polsce.

Będzie z tego ranking?

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Naszym marzeniem jest opracowanie mapy szpitali bez dyskryminacji płciowej i mobbingu. Jaka świetna byłaby to wizytówka dla tych miejsc!

MAŁGORZATA NOWOSAD: Ważną częścią fundacji będą jeszcze dwie rzeczy. Chodzi o program mentorignu. Medycyna jest taką nauką, gdzie mentor, czyli osoba, która w sposób bezpieczny potrafi przekazać ci informację zwrotną, wesprzeć cię w trudnych momentach albo jest wsparciem merytorycznym, jest bardzo ważna. Drugi będzie program stypendialny. Pensja rezydenta jest taka, że trudno sobie pozwolić na wyjazd edukacyjny. Kursy specjalistyczne w Europie są drogie, chcemy finansować takie wyjazdy.

Wy miałyście mentorki w zawodzie?

MAŁGORZATA NOWOSAD: „Puls Medycyny” ostatnio opublikował ranking 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Na liście jest tylko 13 kobiet. Sprawdziłam je wszystkie i nie ma tam ani jednej kobiety, która robi zabiegówkę. Ani jednej. To pokazuje pewien sposób myślenia. A przecież, kiedy pracujesz w tym zawodzie choćby kilka lat, znasz te kobiety i one są wpływowymi osobami, ale trzeba się postarać, by je zobaczyć i docenić.

Ja nie miałam mentorek, bo pracowałam i pracuję w miejscu, gdzie dominują mężczyźni. Miałam kilku mentorów, mężczyźni dużo mnie nauczyli, zawsze mogłam na nich liczyć. I o to chodzi w chirurgii. Nie zamykamy się na to, że to muszą być tylko mentorki.

MAGDALENA WYRZYKOWSKA: Jest dużo niesprawiedliwości i przejawów dyskryminacji w medycynie, ale jest w niej też dużo fantastycznych ludzi, którzy widzą braki systemu. I nie chodzi tu tylko o młode pokolenie lekarzy, którzy mają inne oczekiwania wobec życia i miejsca pracy – to też osoby, które całe życie zawodowe spędziły w dziwnych układach i dostrzegą ich wady. To oni nam pokazywali piękno tego zawodu, to, że może być satysfakcjonujący i ciekawy. Spełnieniem naszych fundacyjnych marzeń byłoby teraz zaszczepienie pasji w nowym pokoleniu chirurżek.

Małgorzata Nowosad – prezeska zarządu i inicjatorka fundacji „Kobiety w chirurgii”. Ukończyła I Wydział Lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalizację z chirurgii ogólnej uzyskała w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Magdalena Wyrzykowska – członkini zarządu fundacji. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a specjalizację z chirurgii ogólnej uzyskała w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. W 2014 r. obroniła doktorat w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Marta Musiejewska – członkini zarządu i dyrektor zarządzająca. Absolwentka socjologii na Wydziale Humanistycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, specjalizacja: prawo, polityka i stosunki międzynarodowe. Prowadzi firmę zajmującą się organizacją domowych nocowań w tipi dla dzieci. Pracuje również dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, gdzie odpowiada za pozyskiwanie środków i obsługę komercyjnego szkolenia e-learningowego „Równi w pracy – przepisy prawa o dyskryminacji i mobbingu”.