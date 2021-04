Zakazana błyskawica. Tragikomedia w łódzkiej szkole

Młodzież zobaczyła na własne oczy, że można być zarazem dobrym i złym. Za ten sam czyn jedna władza chwali, druga gani. Za to samo dostaniesz od jednego urzędu order, od innego tęgie baty. Z boku wygląda to śmiesznie, dla szkoły to tragedia.

Dyrektor łódzkiego liceum wprowadził do szkolnego statutu zakaz posługiwania się na lekcjach symbolem Strajku Kobiet: znakiem błyskawicy. Uczniowie, którzy nie podporządkowaliby się nowemu prawu, mieli być karani upomnieniem, naganą wychowawcy, naganą dyrektora itd., aż do wydalenia ze szkoły. Problem wydawał się rozwiązany. Tragiczny dyrektor Surowe kary nie odstraszyły jednak młodzieży.