Bitwa wójta Grunwaldu

Pisowski wójt Grunwaldu poprosił prezydenta, premiera, prokuratora i prezesa Polski o odgórne rozwiązanie swojej rady gminy, bo jest opozycyjna.

Zasadniczo tak dłużej pracować nie szło – opozycja wszystko mu torpedowała. Radni knuli, by sczyścić nowego wójta politycznie oraz mentalnie. Sugerowali niedouczenie, co było dotkliwe. Urągali na oczach narodu poprzez sadzanie go w gorszych rzędach inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Usta mieli pełne demokracji, jakby to była jakaś religia. Nowy wójt nie tylko cierpiał, ale też tracił cierpliwość i kolekcjonował złe strony charakterów opozycji na czarną godzinę.

Pasja

Jako człowiek partyjny wójt Adam Szczepkowski nie miał wątpliwości, że stoi za nim powaga Rzeczpospolitej.