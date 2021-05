Jak zostaliśmy przewrażliwionymi dużymi dziećmi

Miał być człowiek autentyczny, który odkrył siebie, a wyszedł niedojrzały egoista pozbawiony śladu wstydu. Jak do tego, u licha, doszło? – mówi Paweł Droździak, psycholog lacanowski, terapeuta.

KRYSTYNA ROMANOWSKA: W drugim sezonie serialu „Goliath” rozgoryczony prawnik (w tej roli Billy Bob Thronton) siedzi przy barze i po kolejnej szklaneczce whisky rzuca w próżnię zdanie: „Dlaczego nikt nie chce wziąć za nic odpowiedzialności? Żyjemy w świecie rozpieszczonych dzieciaków. A w dodatku nic już nie można powiedzieć”. To niepokojąca definicja naszych czasów: infantylnych dorosłych przewrażliwionych na swoim punkcie. Co poszło nie tak?

PAWEŁ DROŹDZIAK: To skomplikowane i wymaga dosyć mocnego cofnięcia się w czasie.