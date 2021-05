Rozstania 50+

W przeciwieństwie do rozwodu w okolicach trzydziestki, który bierze się, na ogół po to, by mieć nową, bardziej udaną rodzinę, rozwód po pięćdziesiątce bierze się dla siebie. Coraz częściej i coraz prościej.

Z nagłówków gazet nie schodzą Melinda i Bill Gatesowie. Wzorcowa para o ułożonym życiu, która po 27 latach w małżeństwie i ponad trzydziestu w związku postanowiła się rozwieść. W tle nie ma romansu czy nieślubnego dziecka. Nie ma awantur, alkoholu czy życia na dwa kontynenty. Ani wojny pomiędzy rozwodzącymi się – przeciwnie, padła już zapowiedź o wspólnej pracy Melindy i Billa w fundacji charytatywnej, do której państwo Gatesowie przekazują większość liczonego w miliardach majątku. Pani Gates oświadczyła, że w jej życiu otworzył się nowy etap, i należy uporządkować także sferę formalno-symboliczną.