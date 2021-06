Jak Kościół obraca ziemią

Kruczek prawny pozwala Kościołowi przejmować za darmo grunty na Ziemiach Odzyskanych. Te przejęte są już większe niż małe państwa.

Na podstawie art. 70a Kościół dostaje majątek, który nigdy do niego nie należał: Ziemie Zachodnie i Północne były „zdobyczne”, nie miał do nich żadnych praw.

Chodzi o 82,5 tys. ha państwowych gruntów o wartości nawet 4 mld zł. (Królestwo Bahrajnu ma ok. 70 tys. ha). Kościół grunty odsprzedaje albo buduje na nich luksusowe obiekty, mimo że ustawa nakazuje mu prowadzić gospodarstwa rolne. Wszystko trwa od 30 lat. I nie wygląda na to, żeby szybko miało się skończyć, bo nie dość, że przepisy sprzyjają Kościołowi, to ten nader sprytnie je wykorzystuje. – To system permanentnego drenażu majątku państwa przez Kościół katolicki – komentuje dr hab.