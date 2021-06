Biznesy ojca Rydzyka

Kiedy ksiądz Tadeusz Rydzyk przejdzie na emeryturę, wszystkie jego interesy zostaną przy nim. Co zaskakujące, jego „dzieła” okazują się bardziej prywatne niż kościelne.

Prowincjał zakonu redemptorystów o. Janusz Sok poprosił o. Tadeusza Rydzyka o złożenie rezygnacji z dyrektorowania Radiem Maryja. Pretekstem miało być osiągnięcie przez o. Tadeusza już rok temu wieku emerytalnego. – Na początku był szok. Teraz trwa przeciąganie liny. W sensie kto kogo – opowiada nasz rozmówca z kręgów kościelnych. Co jest dziwne, zważywszy na obowiązującą w zakonie regułę posłuszeństwa. I pokazuje wyjątkową pozycję zakonnika. Bo choć koncesję na nadawanie Radia Maryja na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła otrzymała Warszawska Prowincja Redemptorystów, to faktycznie stało się ono radiem Tadeusza Rydzyka.