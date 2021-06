Uciekają bądź chcą uciekać ze szkoły uczniowie. Choćby do innej. Do liceum, gdzie jest fajniej. Gdzie nie ma palantów, którzy uczą stresem. Gdzie nie ma jedynek na dzień dobry. Ale uciekają też nauczyciele.

Uczę w dwóch liceach. W pierwszej szkole uczniowie pytają, jak jest w drugiej. A w drugiej – jak jest w pierwszej. Pytają, ponieważ chcą się przenieść. Dłużej tu nie wytrzymają. „Może pójdę do pana drugiej szkoły?” – mówią. „Jak tam jest? Fajnie?”.

Nauki stacjonarnej było w tym roku tyle, co kot napłakał. Po długiej przerwie, kiedy to edukacja była prowadzona zdalnie, do szkoły wróciliśmy zaledwie na jeden miesiąc.