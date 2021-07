Wybuchowe wesele. Zostali bez domu i z kredytem na całe życie

W jednej chwili wesele Wawrzyniaków zamieniło się w koszmar. Każdego dnia nurtuje ich pytanie: jak tu obchodzić rocznicę?

Najwięcej nerwów jest w kościele. Adam ani słowa po księdzu nie może powtórzyć. Emocje udzielają się też Brajanowi, siedmioletniemu synkowi młodej pary, gdy niesie rodzicom obrączki do ołtarza. Kevin, starszy syn, ładnie prezentuje się w garniturze. Ela płacze, gdy sąsiadka z ambony recytuje wiersz o ich miłości.

Para młoda na wesele dociera ostatnia, bo w aucie zacięły się biegi. „Jedź pan na jedynce”, mówi kierowcy. Przed salą balową Adama i Elę Wawrzyniaków witają tradycyjnie chlebem i solą. Goście krzyczą: „gorzko!”. Adam przenosi Elę przez próg, całuje. Potem wódka, jedzenie, taniec. Nerwy puszczają.

Krótko przed oczepinami do Eli dzwoni sąsiadka. Chodzi o dom Wawrzyniaków. Mówi: „Był wybuch. Nie macie ściany”.

Dobytek

Do Sosnowa, sto kilometrów od Szczecina, Wawrzyniakowie sprowadzili się trzy lata temu. We wsi mieszka 70 osób, nikt złego słowa o nich nie powie. Mili, uczynni, spokojni.

Sąsiad pierwszy: Zawsze odpowiadali dzień dobry. Albo i pierwsi mówili. Służyli samochodem.

Sąsiad drugi: Z Adamem zawsze można było pogadać, piwo wypić. Nigdy pomocy nie odmówił. A to lampę w motorze wymienił, a to narzędzia pożyczył.

Sąsiad trzeci: Dobrzy, poczciwi ludzie. Niesprawiedliwie ich ta tragedia spotkała

Wzdłuż asfaltowej ulicy stoi kilkanaście domów i wielka kupa gruzu. Za policyjną taśmą, wśród cegieł, wala się kilka ciuchów, łyżwy, rolka, plakat z piłkarzami, pamiątka z pierwszej komunii. To gruzowisko Wawrzyniakowie będą spłacać do 2048 r.

Jest piątek, 25 czerwca. Krótko po 23 dzieci sąsiadów budzi huk. „Pewnie Kevin z Brajanem wrócili z babcią z wesela i puszczają fajerwerki” – mówi sąsiadka i idzie spać dalej. Po chwili ktoś wali do drzwi, mówi, że u Wawrzyniaków runęła ściana.

Przed dobytkiem Adama i Eli jest już niemal cała wieś. Chałupa wygląda jak olbrzymi domek dla lalek. Widać drewniane schody, buty Kevina i szarą szafę, którą Ela wybrała do sypialni. Eksplozja wyrzuciła cegły na drogę. Ludzie gadają, że to pewnie przez gaz.

W tym samym momencie do sąsiedniego Sosnówka, czyli kilometr dalej, dociera mężczyzna. Kuśtyka, z nogi tryska mu krew. Puka do drzwi pierwszego z brzegu domu. Wypadłem z samochodu, mówi z ukraińskim akcentem.

Przyjeżdża pogotowie, potem policja. Mężczyzna zezna później, że to sąsiad Wawrzyniaków kazał mu wysadzić ich dom w powietrze. Za zniszczenie życia nielubianych sąsiadów obiecał 5 tys. zł.

Sąsiad

Z Wawrzyniakami mieszka przez płot. Prowadzi firmę leśną, a że wokół Sosnowa wszędzie las, to wieś mówi o nim per „Pan W.”. I nic więcej, bo z wszechmocnym W. nikt w Sosnowie nie chce mieć na pieńku.

Adam pracował u niego jako traktorzysta. Odszedł w styczniu, po 10 latach na umowie-zleceniu. Na traktorze robił sześć dni w tygodniu, nierzadko i w święta. „Nawet jak się dzieci porodziły, to urlopu nie dostałem” – wspomina. „O chorobowym wiem tylko, że coś takiego istnieje. Ze słyszenia”.

W. z Wawrzyniakami był co najwyżej na chłodne dzień dobry. Od początku sprawiał wrażenie niezadowolonego sąsiedztwem. Poprzedni właściciel domu, w którym zamieszkali Wawrzyniakowie, był samotnikiem. Za to u nich na podwórku tętniło życie. Dzieci bawiły się na huśtawkach, trampolinie, dmuchanym basenie.

„Do kłótni okazji nie było, bo w ogóle nie rozmawialiśmy” – mówi Ela. Ale i bez tego dawał odczuć, że coś między nami nie gra. „Weźmy taką sytuację – wtrąca Adam. – Były urodziny Brajana. Sąsiadowi chyba nie spodobało się, że grała muzyka. Ale nie przyszedł z tym na skargę, tylko następnego dnia wystawił na podwórzu ogromne kolumny głośnikowe i przez wiele godzin puszczał muzykę na całe Sosnowo. Schował dopiero, jak zobaczył, że zacząłem do niej tańczyć.

Jest coś jeszcze. Tydzień przed weselem Adam poszedł do geodety, żeby ostatecznie załatwić spór o ziemię między nimi a sąsiadem. Ogrodzenie W. nachodzi na kupioną przez nich działkę 5 m po szerokości i 45 m po długości. Adam mówił o tym sąsiadowi, zaproponował, że zapłaci mu za przestawienie ogrodzenia, ale W. prychnął tylko z niesmakiem.

Wszyscy we wsi wiedzą, że Pan W. jest bardzo przywiązany do „swojej własności”. Kiedyś kupił w Sosnowie kawałek ziemi, na której stał przystanek autobusowy. Chciał, żeby PKS płacił mu za to, że przystanek tam stoi. Nie zgodzili się, więc W. wziął ciągnik z turem i zepchnął przystanek ze swojej ziemi.

Teraz W. siedzi w areszcie, gdzie w najlepszym razie spędzi najbliższe trzy miesiące. Za kierowanie czynem zabronionym grozi mu do 10 lat więzienia. Tyle samo może dostać obywatel Ukrainy, który miał na jego zlecenie wysadzić dom Wawrzyniaków. Jak się okazało, on też pracował dla Pana W. w lesie.

Dom

Są ze sobą „od zawsze”. Najpierw jako przyjaciele, później jako para. Wychowali się w bliźniaczych blokach w Starogardzie, klatka w klatkę. Razem chodzili do podstawówki i gimnazjum. Latem chodzili na wiśnie i truskawki, żeby później mieć na słodycze. A po robocie na wspólne spacery po polach. Nawet nie wiedzą, kiedy przyjaźń przerodziła się w związek.

On był typem niegrzecznego chłopca. Eli się to podobało. Na szkolnym korytarzu co rusz słyszała krzyki nauczycieli: „Wawrzyniak, marsz do dyrektorki!”. Sama na dywaniku była raz, w gimnazjum, przyłapana jak całują się za szkołą. Ona to szczupła, wysoka blondynka – Adam patrzył w nią jak w obrazek.

Szybko poszli na swoje, najpierw w wynajmowanej klitce, potem w mieszkaniu, które dostali od mamy Eli. Urodził się Kevin, wzięli ślub. Cywilny, bo nie mieli na wesele. Później na świat przyszedł Brajan i trzeba było pomyśleć o czymś większym. Zamarzył im się dom z ogrodem. W tym roku stuknie im 10 lat małżeństwa.

Sprzedali mieszkanie, wzięli kredyt. Ela z początku nie chciała mieszkać w Sosnowie. Uległa, bo Adam obiecał, że będzie mogła urządzić dom po swojemu. A ten był w stałym remoncie. Adam wszystko robił sam, tak jak chciała Ela. Kolor do dziecięcego pokoju chłopcy wybrali sami. Kevin chciał zielony, a Brajan pomarańczowy. Więc Adam dwie ściany pomalował na zielono, dwie na pomarańczowo. Chłopcom się spodobało.

Przez ten dom temat ślubu kościelnego musiał zejść na dalszy plan. Marzyli o prawdziwym weselu, ale wszystkie pieniądze szły w chałupę. I w raty. Wreszcie wybrali datę – 2020 r. Jeździli do miasta na lekcje tańca, ale przez pandemię znów trzeba było wszystko odłożyć. Pierwszy taniec trenowali w domu, żeby nie zapomnieć.

Koszmary

Adam wstaje z krzesła, prosi Elę do tańca, to w końcu najpiękniejszy dzień w ich życiu. Łapie ją za biodra, unosi, kładzie na ramieniu, tak jak to ćwiczyli. Obracają się zgrabnie, a goście trzymają kciuki, żeby nie wyrżnęli na parkiet. Po wszystkim całują się, trochę jak kiedyś za szkołą.

Minęła 23, zaraz oczepiny. Chłopcy są już zmęczeni, szykują się z babcią do domu. Dzwoni sąsiadka. Ela zostaje na weselu. Adam przedziera się przez tłum sąsiadów, policjant próbuje go zatrzymać, ale ląduje w rowie. Adam wraca do sali i przekazuje złe wieści. Wodzirej próbuje ratować imprezę, zaprasza do zabawy. Na darmo. Można się rozejść do domów. Wawrzyniakowie będą spać u świadkowej.

Następnego dnia już wiadomo, że to nie gaz. Policjanci znajdują w piwnicy słoiki z łatwopalną cieszą. Tylko jeden wybuchł, dwa są całe. „Mieliście szczęście – mówi policjant. – Gdyby te dwa zadziałały, to musielibyście jeszcze ściągać tu kilka ciężarówek piachu, żeby zasypać dziurę”.

Z gruzów udaje się wyciągnąć torebkę z dokumentami, kolaż z rodzinnymi zdjęciami i zaręczynowy pierścionek Eli. Mundurowi proszą, żeby zabrała samochód z podjazdu. Kobieta odmawia, bo boi się, że i tam ktoś coś podłożył. „Ten strach będzie nam towarzyszył przez całe życie, gdziekolwiek zamieszkamy” – mówią Wawrzyniakowie na podwórku świadkowej. Chłopcy są u babci w Szczecinie. Ciągle pytali: kiedy wrócimy do domu. Nie chcieli im mówić, co się stało, ale Kevin znalazł artykuł w internecie, zobaczył zdjęcia. Od tego momentu młodszy Brajan noc w noc budzi się z krzykiem. Wawrzyniakom śnią się już tylko koszmary.

„Co dalej? Wszyscy zadają nam to pytanie, a ja naprawdę nie wiem” – cedzi Ela przez zaciśnięte zęby. Dom był ubezpieczony, ale ubezpieczalnia nie wypłaci im pieniędzy, póki nie będzie wyroku. Gmina zaproponowała, że wynajmie im lokal, taniej niż na rynku. Tylko najpierw zrobi remont, bo jak na razie nie nadaje się on do życia.

Wodzirej z wesela założył w internecie zrzutkę dla Wawrzyniaków. „A co z poczuciem bezpieczeństwa? Tego nikt nam nie wróci – mówią. – Tak, jak nikt nie odda nam już wesela i pięknych wspomnień, które mieliśmy przekazać wnukom”. Każdego dnia Wawrzyniaków nurtuje jeszcze jedno pytanie: jak tu teraz obchodzić rocznicę?