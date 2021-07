Jak walczyć z zabójcami drogowymi

Co 11. śmiertelna ofiara wypadku drogowego w Polsce ginie przez pijanego kierowcę. Rząd zaostrza przepisy po tragedii na Podkarpaciu, w której zginęło małżeństwo, osierocając trójkę synów. Czy to wystarczy?

Marzena i Mariusz z Przędzla. Ona 37 lat. On – 39. 3 lipca wsiedli do auta, z tyłu w foteliku zapięli trzyletniego Sebastiana. W domu zostali starsi synowie: 10-letni Artur i 9-letni Norbert. Przejechali przez wieś, w której kilka lat temu wybudowali dom, minęli Racławice i Nisko. W Jamnicy z impetem wbiło się w nich audi S7 ważące blisko dwie tony. Jego kierowca jadący z prędkością co najmniej 120 km/h wyprzedzał na zakręcie na podwójnej ciągłej. Zgniótł auto małżeństwa K. Po wypadku wytoczył się z samochodu, w którym strażacy znaleźli butelki po wódce.