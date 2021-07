Obsesja Tuska. TVP kojarzy go już nawet z Hitlerem

Czym bardziej nic nieznaczący rzekomo jest powrót Donalda Tuska, tym więcej uwagi poświęca mu TVP. To już wręcz obsesja. Nawet w latach 70. i 80 propaganda nie była tak wściekła i zajadła, a przede wszystkim tak bezczelna.

Wydanie „Wiadomości” z wtorku 20 lipca było majstersztykiem propagandy. Nie pierwszy raz oniemiałem z podziwu, przez który z niejakim trudem przebijało się oburzenie. „Jak zawsze” głównym tematem programu był Donald Tusk. W „supporcie” reklama Polskiego Ładu jako przeciwieństwa złodziejskiej i nieudolnej polityki rządów PO. A na koniec – po kanonadzie niszczącej Tuska – coś, co naprawdę „obchodzi Polaków”, czyli wielominutowa reklama zakupionego przez TVP serialu „Królowa i konkwistador”.

Aby utwierdzić nas w pewności, że choć powrót Tuska to ukartowana przez Brukselę intryga, prowadząca do przejęcia przez niego władzy dzięki uzgodnionemu z tym sprzedawczykiem nałożeniu na Polskę kar za nierespektowanie wyroku TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN, to jednak rząd PiS bez trudu sobie z tą agresją poradzi i wszystkie należne pieniądze nad Wisłę popłyną, na sam koniec głównego wydania „Wiadomości” oddano głos wicemarszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu. Zacny ten senator o wielce zrelaksowanym wyglądzie uspokoił słuchaczy, że wszystko będzie dobrze i chociaż może tego Tuska faktycznie Bruksela nam przysłała we wrogich zamiarach, to przecież Polacy mają naprawdę ważniejsze sprawy i ciekawsze tematy.

Donald Tusk winien wszystkiemu, co złe

Najpierw zmieszać z błotem, a potem okazać kompletne lekceważenie – tak się niszczy i upokarza. Tę starą technikę podłości zastosowano tu w sposób brawurowy. Szkoda czasu na szczegóły. Wiadomo – Tusk winien jest wszystkiemu, co złe. Był i jest szkodnikiem i zdrajcą. Paktował z Rosją i uzależnił nas od drogiego rosyjskiego gazu. Chciał sprywatyzować lasy, żeby opłacić roszczenia żydowskie. Zabrał ludziom pieniądze z OFE. Udaje katolika i obrońcę Kościoła, a ślub kościelny wziął z okazji kampanii wyborczej. Kłamie jak z nut na temat PiS, a przecież – wbrew jego oszczerstwom – taka np. elektrownia w Turowie ma się jak najlepiej, zaś zabezpieczenia przeciwpowodziowe są znacznie skuteczniejsze niż za czasów PO.

I tak dalej – przemieszane oparte na prawdzie oraz kompletnie oszczercze zarzuty w wielkiej obfitości, serwowane przez dziennikarzy i ekspertów. I, oczywiście, przez ludzi na ulicy („Tusk sprzedał cały nasz majątek”; „Za Tuska pieniędzy nie było. No i koniec”). Do tego zdjęcia młodych ludzi ziewających podczas gdańskiego przemówienia byłego premiera. A jeden to nawet tak ziewał, że trzeba go było wyprowadzić. Wszystko to jednakże mieściło się w standardach telewizyjnego mieszania z błotem. Na strunie antyniemieckiej tym razem medium Kurskiego nie odważyło się zagrać. Nie było też insynuacji „na Hitlera”. Nie znaczy to, że wolno nam zapomnieć o tej hańbie.

TVP ma na punkcie Tuska obsesję

Czym bardziej nic nieznaczący rzekomo jest powrót Donalda Tuska, tym więcej poświęca mu uwagi TVP w swoich programach informacyjnych. To już wręcz obsesja, opisywana i relacjonowana przez media jako samodzielne zjawisko polityczne i psychologiczne. Faktycznie, nawet w latach 70. i 80 propaganda TVP nie była tak wściekła i zajadła, a przede wszystkim tak bezczelna. Owszem, na co dzień mówiono źle o Niemczech, lecz opierało się to przynajmniej na aktywności wyolbrzymionych, lecz mimo wszystko istniejących realnie „sił rewizjonistycznych”, negujących ostateczny kształt granicy polsko-niemieckiej. Tymczasem wrogość TVP w stosunku do Niemiec oraz wulgarne i uparte budowanie skojarzenia Tuska z hitleryzmem niczego nie udaje. Nie jest manipulacją, lecz czystym chamstwem, które napawa się sobą. Czegoś takiego nie widzieliśmy chyba od czasu powstania Telewizji Polskiej. Mam wrażenie, że propagandziści mediów „publicznych” ulegli już całkowitemu „rozhamowaniu”, tracąc wszelkie poczucie przyzwoitości.

Z powodzi pełnych pogardy i nienawiści łgarstw i pomówień na temat Tuska szczególnie odrażające są te nawiązujące do retoryki „dziadka z Wermachtu”, będącej osobistym wkładem dzisiejszego prezesa TVP Jacka Kurskiego do polskich dziejów kłamstwa. Zamiast milczeć ze wstydu, że w tak niegodziwy sposób przyczynił się do wygranej Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2005 r., idzie za ciosem. Najwyraźniej Kurski w swojej histerycznej służalczości wobec Jarosława Kaczyńskiego zatracił poczucie przyzwoitości. Ustawiczne pokazywanie w „Wiadomościach” oraz programach informacyjnych TVP Info, jak Tusk wypowiada po niemiecku słowa „dla Niemiec”, to coś więcej niż wredna insynuacja, jakoby był politykiem nielojalnym względem swojej ojczyzny i wysługującym się obcemu państwu, bo jest to jednocześnie potwarz wobec Niemiec – jedynego kraju, który (zresztą z powodów historycznych) autentycznie kotwiczy Polskę na Zachodzie, a także od wielu bardzo lat przekazuje (za pośrednictwem wpłat do budżetu Unii Europejskiej, a także w innych formach) ogromne kwoty na rzecz Polski i Polaków. Owo „für Deutschland” pochodzi z przemówienia Tuska skierowanego do uczestników zjazdu CDU – chadecji Angeli Merkel, której doprawdy Polska ma wiele do zawdzięczenia. Bez CDU nie byłoby nas w Unii, a również sprawy graniczne ostatecznie przypieczętowano z chadekami – w traktacie zjednoczeniowym.

Niemcy mają z Polską rozmaite spory, lecz starają się nie wykorzystywać swojej miażdżącej przewagi, okazując Polsce jak najdalej posuniętą wyrozumiałość i cierpliwość. Kaczyński i PiS bezczelnie tej cierpliwości nadużywają, prowadząc politykę agresywnych roszczeń i szerząc wrogą, antyniemiecką propagandę.

Kaczyński poszedł na całość. A Tusk?

Z politycznego punktu widzenia wykorzystywanie do zohydzania Tuska i Niemiec podziękowania, jakie złożył Donald Tusk – szef Europejskiej Partii Ludowej – za to, co CDU robi „dla Niemiec” i Europy (bo taki był kontekst owego „für Deutschland”), jest kolejnym żenującym przypadkiem gryzienia Niemców po kostkach, czymś groźnym i dewastującym dla naszej polityki zagranicznej. Tylko czekać, aż w Niemczech dojdzie do głosu nowe pokolenie polityków, którzy nie będą już przepraszać za wojnę rozpętaną przez pradziadów, a za chamstwo będą polskim władzom wystawiać słone rachunki. Jednakże z ludzkiego punktu widzenia najbardziej obrzydliwe jest przytaczanie w rządowych mediach niemieckiego określenia „Oppositionsführer”, które znaczy „przywódca opozycji”. Retoryczny cel tego zabiegu jest oczywisty – ma wzbudzić skojarzenie z Hitlerem, noszącym tytuł „Führera”.

Trudno wyobrazić sobie bardziej podłą zniewagę. I czyni to reżim, któremu dzięki niebywałemu poświęceniu i pracowitości dziennikarzy śledczych (Rzeczkowski, Piątek i inni) wykazano, iż jego gorliwe realizowanie rosyjskich celów politycznych, na czele z dezintegracją Unii, nie stanowi tylko przypadkowej zbieżności ideologicznej z rosyjskimi elitami władzy, lecz jest następstwem długotrwałej roboty wywiadowczej Rosji i współpracy – przede wszystkim w obalaniu rządu Tuska (podsłuchy w restauracjach organizowali agenci rosyjscy oraz polscy oficerowie związani z Mariuszem Kamińskim) – ze środowiskiem PiS. Lżąc Tuska, polityczni zdrajcy starają się odwrócić uwagę od swych podłych machinacji, a być może nawet oczyścić własne sumienia. Bo też z propagandą jest już tak, że kto ją kreuje, ten staje się jej ofiarą. Łatwo mogę sobie wyobrazić, że Jacek Kurski wierzy w zasadniczą ideę swojej brutalnej nagonki na Tuska, mianowicie że jest to polityk niesamodzielny i zależny od Niemiec, a przez to szkodliwy dla Polski. Ba, sądzę nawet, że taki pogląd wystarczy Kurskiemu i jego ludziom za usprawiedliwienie ordynarnego obrzucania Tuska błotem. Czyż bowiem cel nie uświęca środków, gdy w grę wchodzą żywotne interesy narodu? W swoim błazeństwie kadry propagandowe i ideologiczne PiS mogą sobie wręcz roić, że brudzą sobie ręce w imię polskiej racji stanu. A skoro tak, to bez trudu mogą je sobie obmyć w wodzie święconej.

Nie wiem, do czego jeszcze może się posunąć PiS, który przekracza przecież wszelkie granice. Rosnąca wulgarność propagandy TVP każe mieć jak najgorsze przeczucia – i to nie tylko w domenie słów, lecz i czynów. Najwyraźniej Kaczyński, czując, że wszedł w ostatni etap swojej kariery, postanowił iść na całość. Dlatego i Tusk powinien iść na całość.