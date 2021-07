TSUE: System odpowiedzialności sędziów w Polsce niezgodny z prawem UE

Unijny trybunał uznał, że nie zapewniając niezależności Izby Dyscyplinarnej, Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z Traktatu UE.

– Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy Traktatu o Unii Europejskiej – mówił prof. Marek Safjan, ogłaszając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszący się do skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

„Z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej” – ogłosił unijny trybunał.

Wczorajsze wyroki TSUE i TK

Wczoraj TSUE zdecydował o zamrożeniu wszelkich decyzji Izby Dyscyplinarnej co do sędziów (w tym immunitetowych) oraz zawieszenia wszystkich kluczowych elementów „ustawy kagańcowej”. Unijny trybunał dał także Komisji Europejskiej jeden miesiąc na powiadomienie go, jak wdrażany jest ten nowy środek tymczasowy. Jeśli Komisja stwierdzi, że to zabezpieczenie nie jest respektowane przez Polskę, może zwrócić się do TSUE o nałożenie kary finansowej za każdy dzień niepodporządkowania się temu postanowieniu.

Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł o niekonstytucyjności środków tymczasowych TSUE. TK w składzie pięciu sędziów, których większość opowiedziała się za tym orzeczeniem (nie wiemy jednak, ilu ani którzy), uznał, że unijny trybunał przekroczył swoje kompetencje odnośnie do polskiego sądownictwa. Przypomnijmy: w kwietniu 2020 r. TSUE nakazał zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej SN, ale nałożone przez trybunał środki tymczasowe tracą ważność wraz z ostatecznym wyrokiem ws. systemu dyscyplinarnego sędziów, który zapadł dzisiaj.

Dziś miała odbyć się również rozprawa przed TK w sprawie zakresu zasady nadrzędności prawa Unii względem polskiej konstytucji. Ostatecznie została jednak odroczona do 3 sierpnia.

