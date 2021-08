Samosąd na działkach w Pleszewie. Syn zemścił się za krzywdę matki

Ciało już w ziemi, podejrzani w areszcie, a Pleszew nadal myśli o odpowiedniej karze. Oraz o tym, kto tu jest ofiarą.

Z działki uciekła o świcie. Powoli i po cichu, żeby tylko go nie obudzić. Wyszła jak stała, albo raczej leżała, bo po tym, co jej zrobił, długo nie mogła się podnieść. W poszarpanej weselnej sukni i boso – tak szła przez miasto. Musiało być chwilę po 5, gdy 40-letnia Anna dotarła do mieszkania matki przy pleszewskim rynku. Zakrwawiona twarz, poobijane ramiona. Matka i pomieszkujący u niej brat Ani Rysiek nie musieli pytać, wiedzieli, kto jej to zrobił.

Rysiek od razu zadzwonił do 17-letniego syna Anki.