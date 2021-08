Pora dla kamperów. Wozy Drzymały w wersji ulepszonej ruszyły w Polskę

W czasie pandemii, gdy stała cała branża turystyczna, do sprzedawców kamperów klienci ciągnęli jak w dym. Wozy Drzymały w wersji ulepszonej ruszyły w Polskę.

Na Klifie Chłapowskim koło Władysławowa, na 4-gwiazdkowym kempingu, z którego rozciąga się zjawiskowy widok na morze, pan Jacek (wiek średni, własna firma) siedzi przed kamperem i zaciera ręce, że kupił go jeszcze przed pandemią. Swój pojazd odebrał w 2019 r. Wtedy takie kosztowały ok. 300 tys. zł, a dziś, szacuje, zapłaciłby o 30 proc. więcej. I ile by się naczekał. Bo producenci nie nadążają z realizacją zamówień.

Pan Jacek wcześniej jeździł mniejszym samochodem, głównie na festiwale muzyczne ze znajomymi.