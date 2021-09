Grzybiarze, zawodowcy i amatorzy

Setki tysięcy grzybiarzy ruszają właśnie do lasów. Przeważnie chodzi o frajdę. Jednak dla niektórych to szansa na poważne zasilenie domowego budżetu. Dobra grzybowa dniówka to 300 zł.

Stefania i Michał, emeryci, z grzybów, jak to mówią, planują zrobić remont łazienki. Zdzisław po prostu do emerytury dorabia. Dorota, odkąd straciła robotę w sklepie, do lasu idzie prawie jak do pracy. O inną w okolicy trudno, bo Głusko zaszyło się w Puszczy Drawieńskiej (na pograniczu Lubuskiego i Zachodniopomorskiego). Na ławce pod sklepem widać, że wokół grzybów kręci się miejscowy świat. Zarobkowo chodzą też w Puszczy Noteckiej i Borach Tucholskich, na Mazurach, Kielecczyźnie i Podkarpaciu, w Łódzkiem i koło Warszawy.