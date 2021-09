Rozmowa z Magdaleną Kicińską o dzieciństwie w cieniu ojca alkoholika i konsekwencjach w dorosłości

Magdalena Kicińska, dziennikarka, o dzieciństwie w cieniu ojca alkoholika i konsekwencjach w dorosłości.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Porozmawiamy jak DDA z DDA, czy ściemniamy?

MAGDALENA KICIŃSKA: – Nie ściemniamy.

Pamiętam, że jak wracałem ze szkoły, to miałem zabawę w pijanych. Taką z punktami. Zataczający się – jeden punkt, zarzygany – dwa punkty, leżący tam, gdzie upadł – cztery. Czasem to był jednak mój ojciec i to psuło zabawę.

Bohaterom naszej książki pijący ojcowie, ale również matki, inni bliscy dorośli, z którymi żyli pod jednym dachem, też zepsuli kilka zabaw.