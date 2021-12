Telefon do przyjaciela

W życiu społecznym zachodzi właśnie bezprecedensowa i bardzo ryzykowna zmiana. Parcieje, traci na znaczeniu, jeśli wręcz nie zanika, jedna z najważniejszych więzi łączących człowieka z drugim człowiekiem: przyjaźń. Covid? Nie tylko.

Jeśli przyjrzeć się regularnym sondażom CBOS, to można w nich znaleźć tak jaskrawe, że aż przerażające potwierdzenie, w jakim tempie kruszy się i sypie coś, co od starożytności wydawało się trwałym i oczywistym społecznym spoiwem. Gdy w styczniu 2019 r. pytano Polaków, co jest najważniejsze w ich życiu, pierwsza piątka wskazań wyglądała tak: rodzina, zdrowie, spokój, PRZYJACIELE (45 proc. respondentów), szacunek innych ludzi. To samo pytanie niespełna dwa lata później – pod koniec 2020 r.