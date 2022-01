Kościół pw. rapera Bedoesa na aukcji WOŚP. Wpadka przekuta w sukces

Żart jednego z fanów bydgoskiego rapera przyniósł nieoczekiwane konsekwencje. Władze gminy z kościołem, którego patronem nieopatrznie został Bedoes, próbują przekuć to w sukces.

Borys Przybylski, znany jako Bedoes, to jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Ma 23 lata, cztery studyjne albumy, które sprzedały się w ponad 270 tys. egzemplarzy, nagrody i nominacje do nich na koncie (np. Fryderyka 2019 w kategorii przebój roku – nagroda publiczności).

W listopadzie zeszłego roku był drugim najpopularniejszym polskim artystą na Spotify (nie licząc Fryderyka Chopina) z ponad 1,1 mln obserwujących, tuż za Dawidem Podsiadłą. Tylko od początku roku jego piosenki odtworzyło w tym serwisie blisko 2 mln użytkowników (stan na 20 stycznia).

Kościół pw. Bedoesa

Ma wyrazisty przekaz adresowany głównie do młodego pokolenia, które – podobnie jak on – dopiero weszło w dorosłość. Jego teksty są o trudnym dzieciństwie i drodze do kariery, ale też – co już bardziej nietypowe – polityce, osobach LGBT+ i nienawiści w życiu publicznym.

„Jestem dumny, że jestem Polakiem/ Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem”, nawijał w „Rewolucji romantycznej” Bedoes, który był też jednym z ambasadorów akcji „Otwórzmy się na świat”, inicjatywy „Vogue Polska” i Anji Rubik wspierającej osoby LGBT. Albo: „I nie jestem z lewej czy z prawej/ Po prostu za miłość nikt nie powinien płacić płaczem”.

Na polskiej scenie hiphopowej takie deklaracje wciąż wymagają odwagi.

Ma też Bedoes publikę ze specyficznym poczuciem humoru. Ostatni przykład: nazwa kościoła pw. Bożego Miłosierdzia w Łąkiem zmieniona w mapach Google na kościół pw. Bedoesa SBM 2020 (SBM to wytwórnia, w której raper nagrywa płyty). Żart pewnie przeszedłby bez echa, gdyby nie to, że urzędnicy gminy w Lipcach, przygotowując dla mieszkańców kalendarze na 2022 r. z gminnymi widokami, nie zauważyli zmiany i wydrukowali 200 egzemplarzy z błędnym opisem: „Łąkie, od lewej sklep spożywczy Wanda Klimek, następnie budynek mieszkalny i po prawej rzymskokatolicki kościół pw. Bedoesa SBM 2020”.

Na aukcję WOŚP

Gdy o wpadce zrobiło się głośno w sieci, kościół pw. Bedoesa zniknął z map Google. W internecie nic jednak nie ginie, a kościół imienia rapera wciąż można znaleźć na licznych zdjęciach i memach. Bedoes w rozmowie z „Faktami” TVN przyznał, że już wcześniej internauci zmieniali w ten sposób chociażby nazwy szkół, ale kościół to pierwsza taka sytuacja.

Zamiast przemilczeć wpadkę, władze gminy postanowiły przekuć ją w coś pożytecznego. Wójt Przemysław Kurdzieko zaprosił na początku roku Bedoesa do Lipek, żeby podpisał kilka kalendarzy, które trafią na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Raper, co lokalne media odnotowały z pewną ekscytacją, zaproszenie przyjął.

30. finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia. Zebrane środki, w tym te z kalendarza z podpisem znanego rapera, zostaną przekazane na wsparcie okulistyki dziecięcej.

Czytaj też: Za nami finał ćwierćwiecza WOŚP. Niech żyje Owsiak!