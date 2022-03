Co wyrośnie w parkach?

Polacy chcą nowych parków narodowych. Zarówno wyborcy PiS, jak i PO. Dlaczego więc rządowy projekt ustawy parkowej nie wróży rewolucji na tym polu?

Do szerokiej opinii publicznej przebiła się głównie informacja, że zostaną wprowadzone bilety wstępu do wszystkich 23 parków narodowych, choć dotąd za opłatą wchodziło się do części z nich. Płatne będzie fotografowanie i filmowanie, a tam, gdzie działa GOPR lub TOPR, trzeba będzie dorzucić 15 proc. na działalność ratowniczą. Mieszkańcy gmin sąsiadujących z tymi parkowymi stracą przywilej darmowego dostępu do przyrodniczych skarbów za miedzą – stolica do Kampinoskiego PN, Kraków do Ojcowskiego.