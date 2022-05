Utopieni w rurach. Jak zniknęła z mapy pewna polska gmina

Zlikwidowana gmina Ostrowice przetarła szlak dla innych zbankrutowanych gmin, a kto wie, może i dla całego państwa.

W gminie Ostrowice najciekawsze jest to, że już jej nie ma. A jeszcze ciekawiej zrobiło się, kiedy Sąd Okręgowy w Koszalinie wystawił za to nieistnienie rachunek. Wysoki, bo aż po siedem lat bezwzględnego więzienia dla byłego wójta i pani skarbnik, z którą rzekomo miał świadomie topić gminę w długach. Rzekomo, bo wyrok jest nieprawomocny. Ale historia jak najbardziej prawdziwa. I bardzo pouczająca, bo wójt pyta, że skoro jemu za marne kilka milionów długów przysolili siedem lat, to ile powinni dostać ci, przez których Polska płaci prawie 7 mln zł dziennie kar do UE?