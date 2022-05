Nie zawsze „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Czy Polaków w ogóle coś łączy?

Dr Marcin Stabrowski i dr Łukasz Rozwadowski, kulturoznawcy, o tym, co jest ważne dla Polaków, i o wartościach zagarnianych przez polityków.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – „Pamiętaj. Bóg, Honor, Ojczyzna. I prezenty dla mnie” – taką kartkę pocztową napisała moja koleżanka, kiedy jej chłopak wyjechał na stypendium do Niemiec na przełomie lat 80. i 90. Da się połączyć te wielkie sprawy z pieniędzmi, czy też patriota, przynajmniej oficjalnie, musi być biedny, a człowiek bogaty nie ma honoru?

MARCIN STABROWSKI: – Ja bym do tej polskiej trójcy dodał różne rzeczy i to nie tylko prezenty. Sprowadzanie wartości tylko do owego BHO, a więc rzeczy szczególnych, wyjątkowych, odświętnych i duchowych jest nieznośne.