Zabili Miłosza maczetami. I właśnie wyszli na wolność

Miłosz zmarł z wykrwawienia. Na stronie Ultras Worlds zamieszczono jego zdjęcie i komentarz: „Spoczywaj w pokoju bracie!”. Za to na profilu kibiców Wisły napisano: „Miłosz był pierwszy, następni w kolejce. Młoda Ferajna odetnie wam ręce!”.

Zaszlachtowali 18-letniego Miłosza za to, że był kibicem Cracovii. Każdy z napastników doskakiwał do niego i uderzał tym, co miał – maczetą, siekierą. Każdy chciał mieć swój udział w jatce. Właśnie wyszli z aresztu na wolność.