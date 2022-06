Trafieni, niezatopieni. Długie i niełatwe życie z rakiem

Dziś rak to już nie jedna, ale wiele, setki chorób. Dobrze dobrane terapie pozwalają żyć z rakiem przez lata. Jednak takiego życia trzeba się nauczyć. Nie „walczyć z chorobą”, ale w niej trwać.

Jarosław Jechorek, reprezentant Polski w koszykówce, przez całe zawodowe życie uczył się mobilizować do walki. W drużynie mówiło się „dać z siebie 110 proc.”, no i dawał; czasem był to nadludzki wysiłek. O przegranej należało szybko zapomnieć, bo znaczenie miało tylko zwycięstwo, nawet to w perspektywie. Potem na szczęście okazało się, że sport nauczył go również znosić rutynę, powtarzalność i nudę. A życie (i koszykarski wzrost) jeszcze dodało swoje – buty rozmiar 46 uciskały palce 15-latka, a stopa nie przestawała rosnąć, i trzeba było z tym żyć, bo większego obuwia już nie dało się kupić.