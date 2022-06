Letni smętni jesteśmy. Jak się teraz wyłączyć i uciec od rzeczywistości

Brutalna rzeczywistość nie daje człowiekowi chwili psychicznego wytchnienia. Skłania do choćby symbolicznej, epizodycznej, wakacyjnej ucieczki. Dokąd?

Odosobnienia na kawałku własnej ziemi, w domku z widokiem na las, szukało w minionych dziesięcioleciach tylu Polaków, że wyglądało to na trwały trend.

Jak myślisz, co ludzie robią, żeby uciec od rzeczywistości? – zapytał mailowo pewien dorosły brat jeszcze doroślejszą siostrę. Spontanicznie i samokrytycznie przedstawiła swoją pierwszą piątkę: 1. Kupowanie byle czego. 2. Prasowanie w nocnej bezsenności wszystkiego, co wpadnie w ręce. 3. Jeżdżenie na rowerze byle gdzie. 4. Brutalne lekceważenie maili i esemesów. 5. Sadzenie w ogródku nawet tego, co na pewno nie urośnie. Zrewanżował się swoją: 1. Oglądanie porno (fajna kariera). 2. Rozmowy z mamą, siostrą, żoną.