Wielkie kłamstewka. O mafii vatowskiej z celebrytką w tle

O pewnej mafii VAT-owskiej z celebrytką w tle. I o tym, jak rekiny gangu wymigały się od wieloletniego więzienia, a za kraty trafiły płotki.

Według aktu oskarżenia to Białorusin Wiktar P., syn oficera białoruskiego KGB, stworzył w Polsce mafię wyłudzającą zwrot podatku VAT. Urobek niebagatelny: 58 mln zł z VAT i przepranie ok. 500 mln brudnych złotówek. Wiktar to człowiek bywały, pokazywał się na salonach, miał nawet kanał na YouTubie. Niewątpliwie splendoru dodawał mu fakt, że u jego boku widywano Marcelinę Z.

O toczącym się w Kaliszu procesie grupy przestępczej byłoby cicho, gdyby nie postać Marceliny Z., celebrytki, prezenterki TVP, a później Polsatu, posiadaczki tytułu Miss Polonia, aktorki i modelki.