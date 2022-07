Tajemnicza śmierć bezdomnego prezesa

Policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 53-letniego bezdomnego Bogdana, który, jak ujawniła POLITYKA, był prezesem słupem w firmach farmaceutycznych.

Bogdana znalazła Monika z Markiem, też bezdomni. – Próbowałam dodzwonić się do Bogusia, ale telefon był wyłączony – opowiada Monika. Znali się trzy lata, niedawno Bogdan wrócił na „stare śmieci”, na Saską Kępę. Ostatnio widziała go pod koniec czerwca, gdy z Markiem odwiedzili ją w szpitalu. W czwartek, 14 lipca postanowili zejść nad Wisłę, gdzie Bogdan miał swój namiot, żeby zobaczyć, co z nim się dzieje. Namiot znaleźli zwalony, stelaż, który go miał podtrzymywać, leżał na ziemi.