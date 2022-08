Zaczarowane talerze. Na zaburzenia odżywiania cierpią już nawet kilkulatki

Zaburzenia odżywiania dopadają już kilkulatki. A wówczas jeszcze trudniej niż w przypadku starszych dzieci połapać się, co jest powodem do niepokoju, co normą, co przeczekać, a co leczyć.

Matylda, matka 2,5-rocznego Bartka, martwić zaczęła się rok temu. Jej ochoczo jedzący wcześniej syn godzinami rozgrzebywał lubiany wcześniej makaron, rozchlapywał zupę, odsuwał nietknięte ziemniaki. – Gdy ubiegłego lata wróciliśmy z wakacji, Bartek przestał jeść w ogóle. Przez dwa dni nie wziął do buzi nic poza wodą. Pojechaliśmy do lekarza, wyniki badań nie wykazały nic niepokojącego. Po kolejnych kilku godzinach syn pogryzł jednego orzeszka. I te orzeszki, suche płatki śniadaniowe oraz rodzynki to do dziś jedyne, co chłopiec czasem je.