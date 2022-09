No i klops. Dlaczego polskie dzieci tyją i nienawidzą wuefu?

Dzieci to bardzo wrażliwy temat w Polsce. Dla ich dobra Polacy są zdolni do wielu heroicznych i nie zawsze przemyślanych gestów – mówi Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka dziecięca. A kilogramy lecą.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Co pani miała z wuefu?

KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA-STUHR: – Zwolnienie.

Coś pani dolegało?

Nic, poza ciężką niechęcią do tego przedmiotu. Sprawa już przedawniona, więc mogę powiedzieć, że to były lewe zwolnienia. Kolega zeskanował blankiet recept i wydrukował go na drukarce. Co nie było jeszcze wówczas popularne, więc zwolnienie nie budziło podejrzeń. I co semestr miałam zwolnienie z wuefu, bo tego przedmiotu po prostu nienawidziłam.