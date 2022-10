„Nie potrzebuje pani węgla?”. Uwaga, w całej Polsce grasują oszuści

Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl

Gorączkowe poszukiwanie węgla na zimę trwa. Widać to choćby na portalu sprzedażowym OLX. We wrześniu do ogłoszeń z kategorii „ogrzewanie” weszło 3 mln osób. I od razu pojawili się fałszywi pośrednicy i pomocnicy.