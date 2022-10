Hit ciągle hot. Jak wygląda w praktyce? Lekcje są jak manewry na polu minowym

Te lekcje są jak balet na polu minowym – mówią nauczyciele po dwóch miesiącach prowadzenia wymyślonego przez Przemysława Czarnka przedmiotu historia i teraźniejszość. A awantur i nerwów w rozdygotanych szkołach i tak nie udaje się uniknąć.

Po pierwszych lekcjach hitu dr Arkadiusz Kierys, historyk z Torunia, uczący tego przedmiotu w najlepszych tamtejszych liceach, relacjonuje: – Od czego zacząłem? Od definicji patriotyzmu, nacjonalizmu, szowinizmu, ksenofobii i kosmopolityzmu. Podkreślałem, że nacjonalizm to egoizm narodowy, a szowinizm to bezkrytyczna miłość do własnego narodu; że kosmopolityzm nie wyklucza miłości do własnego kraju. Dodaje, że młodzież w tych szkołach jest kulturalna i potrafi wyrażać swoje poglądy.