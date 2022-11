Ciche choroby. Depresję oswoiliśmy, ale innych kryzysów się wstydzimy

Depresja stała się medialna, i to dobrze, ale medialność powoduje, że właściwie dopuszczamy tylko jedną wersję tej choroby. Warto wydobywać z cienia także inne typy kryzysów psychicznych – mówi Agnieszka Jucewicz, dziennikarka, autorka książek o tematyce psychologicznej.

JOANNA PODGÓRSKA: – Czy depresję można sobie wyhodować stylem życia i pracy?

AGNIESZKA JUCEWICZ: – Żyjemy w systemie, który każe nam wierzyć w to, że to my w sobie coś hodujemy i to nasza własna odpowiedzialność. Gdy doprowadzamy się do stanu absolutnej dysfunkcji, z którego nie umiemy się wydobyć, to znaczy, że na to zapracowaliśmy. A nie do końca tak jest. Chociażby dzięki pandemii każdy z nas mógł poczuć, jak bardzo czynniki zewnętrzne wpływają na nasze samopoczucie i sposób, w jaki funkcjonujemy.