Mleko się rozlało? Tajemnice morderstwa w Białymstoku

Za kratami w Hajnówce od kilkunastu lat siedzi Jan Ptaszyński z Michnówki na Podlasiu. Są powody, by przypuszczać, że w jego sprawie nie wszystko jest jasne.

Na początku czerwca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymało z Sądu Okręgowego w Białymstoku akta sprawy zabójstwa z 2001 r. Marioli i Klaudii Sarosiek, matki i jej 2,5-letniej córki, za co skazano na dożywocie Jana Ptaszyńskiego, ówczesnego partnera 23-latki. To szansa na skargę nadzwyczajną RPO do Sądu Najwyższego i nadzieja na powtórny proces sądowy.

Marek Żendzian z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, prowadzący pierwsze śledztwo w tej sprawie, 13 marca 2003 r. uznał, że Ptaszyński jest niewinny: „Dotychczasowe czynności – zarówno procesowe, jak i operacyjne, nie pozwalają na przyjęcie, iż sprawcą zbrodni jest Jan Ptaszyński”.