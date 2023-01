Coraz więcej Polaków emigruje na południe Europy. O powrocie nie myślą. Nie do takiej Polski

Do szukania bezpiecznej przystani poza Polską skłoniła ich przede wszystkim sytuacja polityczna w kraju i obawa przed wyjściem z Unii. Na swój drugi dom wybierają ciepłe europejskie kraje.

Mówią o nich digital nomads, ekspaci, emigranci z wyboru. Wyjeżdżają na hiszpańskie wybrzeże Costa Blanca czy Costa del Sol, bo nadmorskie miasta Półwyspu Iberyjskiego są w czołówce Expat City Ranking 2021, miast na całym świecie najbardziej przyjaznych ekspatom, rzadziej do droższych Włoch i Francji czy najdalszej Portugalii. Czasem wybierają wyspy: hiszpańskie albo greckie.

Ilu ich jest, nie wiadomo, bo najczęściej nie zmieniają oficjalnego miejsca zamieszkania, więc umykają statystykom. Bardzo szybko rośnie liczba Polaków kupujących domy i mieszkania w Hiszpanii. W pierwszym półroczu 2022 r. kupili tam więcej nieruchomości niż w całym roku ubiegłym. A bardzo wielu wynajmuje, bo poza sezonem jest taniej niż w Warszawie czy Trójmieście.

Ci, którzy wyjeżdżają (mniej lub bardziej na stałe) na południe Europy, to najczęściej ludzie dojrzali, 40 i 50 plus, dobrze i bardzo dobrze sytuowani, przedstawiciele co najmniej wyższej klasy średniej. Właściciele firm, które dalej prowadzą w Polsce, z czasem decydują się na inwestowanie także w południowej Europie, gdzie pomieszkują.

Jest też dużo znanych twarzy. Doda i Beata Kozidrak wybrały Marbellę, najdroższy kurort na wybrzeżu. Anja Rubik – Majorkę, Kazik Staszewski – Teneryfę. Patrycja Markowska i jej partner Jacek Kopczyński ponad rok temu kupili dom koło Barcelony. Domy w Hiszpanii mają też Maciej Dowbor i jego żona Joanna Koroniewska, piosenkarka Marina Łuczenko-Szczęsna z mężem Wojciechem, bramkarzem piłkarskiej reprezentacji, Ryszard Rembiszewski znany jako Pan Lotto. Agata Młynarska ze swoim mężem Przemysławem Schmidtem dużo bywa na Costa Blanca ze względu na stabilniejszy i łagodniejszy klimat wskazany przy jej chorobach (cierpi na autoimmunologiczną chorobę Leśniewskiego-Krohna i fibromialgię).