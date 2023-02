Dary boru. Kto tak naprawdę siedzi w Lasach Państwowych

Lasy Państwowe, niezwykle teraz zasobne z uwagi na świetną koniunkturę na drewno, szykują się do kampanii wyborczej. W Lasach rządzi Solidarna Polska, więc nietrudno zgadnąć, których polityków mogą wspierać.

Chyba nigdy jeszcze sytuacja finansowa Lasów Państwowych nie była tak dobra. W 2021 r. przychody wyniosły ok. 10 mld zł, a w 2022 r. (za ten rok nie opublikowano jeszcze sprawozdania finansowo-gospodarczego) mogą przekroczyć 13 mld zł. Dzięki temu Lasy Państwowe mogą hojnie wspierać, kogo chcą. Pieniądze idą dwoma strumieniami. Pierwszy, centralny, to Fundusz Leśny, z którego można finansować rozmaite działania propagandowe na poziomie centralnym. Na Fundusz Leśny składają się wszystkie nadleśnictwa (jest ich 429), odprowadzając do centrali część swoich dochodów. I to są spore pieniądze. W 2021 r. z odpisu wszystkich nadleśnictw do Funduszu wpłynęło ponad 1,07 mld zł (tak wynika ze sprawozdania finansowo-gospodarczego LP za 2021 r.).

Ta danina lub, jak kto woli, podatek ma służyć głównie jako wsparcie dla tych nadleśnictw, które np. z powodu klęski żywiołowej lub trudnych warunków terenowych (nadleśnictwa w górach) nie mogą prowadzić tak efektywnej gospodarki leśnej, czyli wycinać tyle drewna, by mieć wielomilionowe przychody. W praktyce jednak Fundusz Leśny jest wykorzystywany także do finansowania, jak to określa zarządzenie, „wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”. I tu już jest pełna dowolność.

Łup polityczny

Głośnym przedsięwzięciem, na które poszły pieniądze z leśnej skarbonki, był konkurs „Drewno jest z lasu”. Celem miała być promocja obiektów architektury drewnianej i drewna jako naturalnego surowca. LP wydały na to 10 mln zł. 118 laureatów konkursu (jak się później okazało były to głównie parafie) dostało dotacje nawet w wysokości 100 tys. zł.

„Fundusz leśny w Lasach Państwowych stał się kolejnym łupem politycznym ludzi Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry, podobnie jak wcześniej fundusz sprawiedliwości” – alarmują posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks i Katarzyna Osos, które przeprowadziły poselską kontrolę konkursu.