Polacy są inni. I sobie nie ufają. Co jeszcze pokazał wielki Europejski Sondaż Społeczny?

Rozmowa z dr. Michałem Kotnarowskim, socjologiem z Polskiej Akademii Nauk, o Europejskim Sondażu Społecznym, z którego wynika, że choć szybko zmieniamy się jako społeczeństwo, wciąż cechuje nas wysoka nieufność, a największe różnice w poglądach wynikają z wieku, a nie miejsca zamieszkania.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Co mówi o Polakach dziesiąta runda Europejskiego Sondażu Społecznego, zrealizowana w 2022 r.?

MICHAŁ KOTNAROWSKI: – Chociażby to, że 60 proc. obywateli jest zadowolonych ze swojego życia, ale też pokazuje, że ten poziom zadowolenia w porównaniu z ostatnimi badaniami spadł. A jeszcze ciekawsze jest to, że zadowolenie bardziej spadło u kobiet niż u mężczyzn. Moja koleżanka, socjolożka i feministka Julia Kubisa, skomentowała ten spadek ironicznie: „Ciekawe dlaczego?”. Sondaż pokazuje też, że Polacy są znacznie mniej radykalni niż polityczne elity. Społeczeństwo polskie jest dużo bardziej otwarte, progresywne, niż wynika to z przekazów w mediach publicznych czy wypowiedzi polityków koalicji rządzącej.

Nie wierzę.

Niesłusznie. Jesteśmy dużo bardziej otwarci od polityków na społeczności LGBT, imigrantów, osoby z innych krajów, nawet na osoby z innych kultur i wyznań. Wśród Polaków dominują poglądy, że jednak należy pozwolić osobom z innych krajów na osiedlanie się i pracę w Polsce. Jesteśmy też wrażliwi na zmiany klimatu, przejmujemy się nimi, a w kwestiach takich jak wychowywanie dzieci coraz częściej uważamy, że ważne jest nie posłuszeństwo, ale własne zdanie dziecka. W różnych sprawach jesteśmy więc bardziej otwarci i progresywni niż klasa polityczna strasząca LGBT, uchodźcami, gender.

Ta otwartość ma charakter generacyjny?

Potwierdza się to, co mówią socjologowie – ludzie się nie zmieniają, zmieniają się społeczeństwa. Większość z nas pozostaje wierna przekonaniom, poglądom, ogólnemu nastawieniu do świata, ale jednocześnie następuje wymiana generacji, pojawiają się młode pokolenia, które myślą inaczej niż te starsze. I dokładnie to widzimy.