Łajdactwo. Świństwo, draństwo, nikczemność. Dlaczego ludzie się tego dopuszczają?

Robimy źle, ale ci z drugiej strony w naszej sytuacji robiliby to samo, tylko gorzej.

I dlaczego autorytarnej władzy, w tym polskiej, tak łatwo przychodzi zgromadzić sforę donosicieli, manipulatorów, propagandystów? Jak to tłumaczyć? Jak oni sobie tłumaczą to, co robią?