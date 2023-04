HIT! Pieniądze ze zbiórki na pozwanie Czarnka pójdą na wsparcie in vitro

Program „In vitro to HIT” będzie pierwszym w kraju społecznym programem darmowego zabiegu in vitro dla bezpłodnych par w Polsce.

Zbiórka na pozwanie ministra edukacji Przemysława Czarnka, autora podręcznika do HiT-u Wojciecha Roszkowskiego, a także wydawnictwa Biały Kruk, przeszła najśmielsze oczekiwania Kamila Mieszczankowskiego, znanego w mediach społecznościowych jako Bezczelny Lewak. Z założonych 30 tys. zł udało się zebrać o 300 tys. więcej, dlatego autor zbiórki postanowił przeznaczyć większość zebranej kwoty na sfinansowanie leczenia niepłodności metodą in vitro. – To jest najpiękniejsza odpowiedź na tę obłąkaną krucjatę, której jesteśmy świadkami – mówi.

Przypomnijmy: w podręczniku do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość znalazły się fragmenty na temat in vitro (m.in. jest mowa o sferze płodności jako „produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli”) oraz dzieci poczętych dzięki tej metodzie. To także doświadczenie Mieszczankowskiego. Przez wiele lat wraz z żoną starali się o dziecko, a udało się dzięki procedurze IVF. „Nie pozwolę, żeby w publicznej szkole moja córka była wytykana palcami jako obiekt eksperymentów i dziecko niekochane przez rodziców, dlatego zrobię wszystko, żeby zanim trafi do szkoły, ten podręcznik był już odległą przeszłością i niechlubnym świadectwem czasów, w jakich przyszło nam wszystkim żyć” – zapowiadał w sierpniu 2022 r., uruchamiając zrzutkę na pozew.

Program „In vitro to HIT” będzie pierwszym w kraju społecznym programem darmowego zabiegu in vitro dla bezpłodnych par w Polsce. Z programu będą mogły skorzystać osoby, których nie stać na te kosztowne zabiegi, mieszkający poza gminami i miastami prowadzącymi programy wsparcia leczenia niepłodności. Sto par otrzyma wsparcie w wysokości 2,5 tys. zł na jeden zabieg, a resztę kosztów pokryje 19 klinik leczenia niepłodności biorących udział w programie.