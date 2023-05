Program widmo. Ta szczepionka chroni przez całe życie. Sprawie należy się rozgłos

Na kampanię dotyczącą cytologii zareagowało średnio ok. 16–18 proc. kobiet. Jak będzie to wyglądało w przypadku szczepień przeciwko HPV?

Nie widać żadnej kampanii informacyjnej, a temat powinien dosłownie „wyskakiwać” z lodówki i każdego telewizora – mówi o programie szczepień nastolatków przeciwko HPV prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolożka i edukatorka. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia w pełni refundowane i pierwsze w Polsce (prowadzone w schemacie dwudawkowym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) szczepienia 12- i 13-latków mają ruszyć 1 czerwca. Szczepienia to najskuteczniejszy sposób zapobiegania rakowi szyjki macicy – badania pokazują, że u 86–92 proc. zaszczepionych kobiet nie doszło do rozwoju nowotworu. A jednocześnie co roku odnotowujemy w Polsce ponad 3 tys. nowotworów związanych z zakażeniem HPV i 1,7 tys. zgonów. – Szczepienie przyjęte przez dziecko przed jego pierwszym kontaktem seksualnym chroni je przez całe życie – podkreśla profesor.

Do 2019 r. niemal wszystkie kraje Unii wprowadziły szczepienie przeciw HPV do krajowych programów szczepień. Polska jest – znowu – spóźniona i może być jeszcze bardziej. Program zapowiedziano na początku 2023 r. i długo kazano czekać na szczegóły. Na zorganizowanej kilka dni przed oficjalnym startem programu konferencji Adam Niedzielski pokazał listę POZ-ów w całym kraju, w których „już od soboty” można się rejestrować na konkretne terminy. W POZ-ie w Kielcach godzinę po konferencji ministra POLITYKA usłyszała: „W tym momencie jeszcze nic nie wiemy. Nie dostaliśmy żadnej informacji od kierownictwa”. W Tychach można było się dowiedzieć, że: „Proszę dzwonić po 5 czerwca”. W Bydgoszczy podobnie: brak informacji, dostępna jest szczepionka za 280 zł. Brak kampanii informacyjnej niepokoi też prof. Violettę Skrzypulec-Plintę: – Na kampanię dotyczącą cytologii zareagowało średnio ok.