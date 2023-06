„Titan” i „Titanic”. Dlaczego cały świat wstrzymał oddech i śledził ten dramat

Walki gladiatorów, antyczne tragedie i nowoczesne kreacje medialne, oparte na podsycaniu zainteresowania i wyczekiwaniu, co będzie dalej, opierają się na dziwnym sojuszu zawiązanym przez widzów. Oglądanie dramatu łączy ponad podziałami. Także tymi moralnymi.

Bezlitosny TikTok pokazuje nam na przykładzie metalowych cystern, jak wygląda kolaps urządzenia poddanego gigantycznemu ciśnieniu. Tak abyśmy mogli sobie dobrze wyobrazić, co się stało w mrocznej głębinie z „Titanem”. Zanim wraz z odnalezieniem jego szczątków okazało się, że śmierć pięciu podróżników była nagła i trwały jeszcze poszukiwania batyskafu, z którego miały dobywać się w półgodzinnych odstępach upiorne stuki, jeden z drugim hienowaty troll zdążył wrzucić do sieci przerażające niby to nagrania z wnętrza podwodnego statku.

Społeczeństwo spektaklu jak nigdy zasiadło przed monitorami laptopów i ekranami smartfonów, aby napawać się nieszczęściem ekscentrycznych bogaczy. Ludzie o dobrych sercach czekali z nadzieją, ludzie przeciętni czekali na wieści tym bardziej ekscytujące, im bardziej tragiczne lub wzruszające (a może to być zarówno „niewyobrażalna tragedia”, jak i „cud”), natomiast ludzie źli modlili się skrycie, aby tylko nie zdążono wydobyć nieszczęśników. Walki gladiatorów, antyczne tragedie i nowoczesne kreacje medialne, oparte na podsycaniu zainteresowania i wyczekiwaniu, co będzie dalej (w którym to czasie można wyświetlić mnóstwo reklam), opierają się na dziwnym sojuszu zawiązanym przez widzów wszystkich tych kategorii. Oglądanie dramatu łączy ponad podziałami. Także tymi moralnymi.

Czytaj też: Poławiacze wraków

„Titan” i „Titanic”. Kto bogatemu zabroni?

Ze wszystkich katastrof morskich najsłynniejsze jest zatonięcie po zderzeniu z górą lodową statku „Titanic” w kwietniu 1912 r., 600 km na wschód od Nowej Fundlandii. Jako że w feralnym rejsie brała udział znaczna grupa bardzo bogatych pasażerów, a sam statek był reklamowany jako niezatapialny, jego katastrofa stała się wydarzeniem na skalę niemal globalną. W dodatku zaistniało ono w masowej wyobraźni po raz drugi, dzięki filmowi Jamesa Camerona z 1997 r., którego fabuła rozpięta jest między transklasowy romans i transatlantycką tragedię morską.

Kolejny etap straszno-romantycznej historii „Titanica” to odnalezienie w 1985 r. wraku statku. Dało ono początek dwuznacznym aukcjom przedmiotów wydobytych z jego wnętrza oraz osobliwej turystyce – wyprawom odważnych i żądnych wrażeń bogaczy z osobliwymi odwiedzinami podwodnego grobu swoich poprzedników. Kto bogatemu zabroni odwiedzić drugiego bogatego? Nie jest to ironia całkiem sprawiedliwa, lecz nie sprawiedliwość jest jej celem, lecz ukazanie ukrytych i paradoksalnych aspektów danej sytuacji. Z małym „Titanem” podpływającym pod wrak wielkiego „Titanica” trochę tak jest – i mamy prawo to zauważyć.

A może nie? Przecież gdy zdarza się nieszczęście i umierają ludzie, lepiej jest milczeć, niż powiedzieć coś, co mogłoby zakłócić atmosferę żałoby bądź urazić rodziny zmarłych. Dlatego o zmarłych albo dobrze, albo wcale. Jeśli pozwalam sobie mimo to komentować tragiczny rejs batyskafu „Titan” i to, co się w mediach całego świata działo wokół tego wydarzenia, to dlatego, że nie ma ryzyka, że ktoś cierpiący z powodu straty bliskich akurat to przeczyta. Sądzę, że w takiej sytuacji szczery komentarz jest całkowicie dozwolony.

Nie mam zresztą nic złego do powiedzenia o samych ofiarach – poza tym, że ponieśli niepotrzebne, do pewnego stopnia dające się z góry oszacować ryzyko, udając się na ekscentryczną wyprawę. Spotkało ich coś, co musieli brać pod uwagę. Wszak zdarzali się już klienci organizującej te wyprawy firmy OceanGate Expeditions rezygnujący z udziału z powodu wątpliwości co do stanu technicznego batyskafu. Nie znaczy to jednak, że śmiałkom należy się od nas zimne „sami tego chcieliście” albo „kto wam kazał się tam pchać?”. Takie pouczenia są nie na miejscu – chyba że wyrazi się tę myśl i tę przyganę w bardziej empatyczny sposób, tak jak kiedyś, po śmiertelnym wypadku Bronisława Geremka, uczynił to Lech Wałęsa. Powiedział wówczas coś w rodzaju: „Panie Bronisławie, po co pan wciskał ten gaz?”.

Czytaj też: Kto przeszukiwał wrak „Titanica”? Ludzie z branży rozrywkowej

Lekceważenie ryzyka, euforia brawury

Mimo to prawdą jest, że ocena stopnia odpowiedzialności czy niefrasobliwości bogaczy, którzy udali się na ryzykowną i ekstrawagancką wyprawę, bynajmniej nie jest wystarczającym powodem, aby zabierać głos w tej sprawie. Ich życie, ich sprawa. Dla etyka i komentatora życia społecznego ważna jest raczej ta sytuacja, w której cały świat wstrzymuje oddech, czekając na wieści z podwodnego świata. Tak jak gdyby była to fabuła fascynującego filmu przygodowego albo wydarzenie sportowe. Zamknięci w przerażająco ciasnej przestrzeni, w skrajnym stopniu odcięci od świata ludzie stali się jednocześnie przedmiotem uwagi miliardów ludzi. Cóż za paradoksalna sytuacja!

Ta osobliwość ma swoją podstawę w bardzo dziwnym fakcie, a mianowicie nieproporcjonalnie do innych obszarów technologii i eksploracji słabym dostępie ludzkości do głębin oceanicznych oraz zastanawiającym niedorozwoju techniki batyskafów. Gdyby było ich wiele i podróżowało się nimi na co dzień, trudno byłoby sobie wyobrazić scenariusz, w którym bardzo bogaci ludzie zanurzają się kilka kilometrów pod powierzchnię wody w przestarzałym i bardzo skromnie wyposażonym statku. Zdjęcia z jego wnętrza – ów słynny pojedynczy przycisk oraz urządzenie sterujące w postaci zwyczajnego „joysticka” do gier komputerowych – sprawiają wrażenie wręcz surrealistyczne. Dlaczego tak? Czy to jakieś snobowanie się na nonszalancję albo manifestacja życiowej filozofii minimalizmu?

Nie wiemy. Zapewne najbardziej osobliwe i ekscentryczne usługi dla bogatych nie są poddane wystarczającej kontroli państwa. Dopiero śledztwo odpowie na pytanie, jakie licencje i uprawnienia miała firma OceanGate Expeditions i czy wyprawy na wrak „Titanica” były w ogóle legalne. James Cameron wprost zarzuca organizatorom lekkomyślność i zauważa zastanawiającą analogię między graniczącą z pychą nonszalancją kapitana gigantycznego liniowca oraz postępowaniem firmy, która zabiera ludzi na tak niebezpieczne wyprawy niepewnym i nienowoczesnym statkiem. Rzeczywiście, psychologiczne zjawisko, polegające na lekceważeniu ryzyka i euforycznym działaniu z nieracjonalnie wielką pewnością siebie, występuje z zadziwiającą częstością. Paradoksalnie tego rodzaju postępowanie nie należy do tej kategorii błędów, na których można się uczyć. O to bowiem tu właśnie chodzi, że ludzie ulegający euforii brawury nie umieją uczyć się na błędach.

Czytaj też: Nie tylko „Titanic”. Największe morskie katastrofy

Niech spoczywają w spokoju

Śmierć pięciu mężczyzn w „Titanie” była wiadoma, a przynajmniej przesądzona, zanim jeszcze znaleziono wrak. Media wodziły nas za nos, sugerując, że skoro pozostało jeszcze kilkadziesiąt, a potem kilkanaście, wreszcie kilka godzin do czasu wyczerpania się tlenu, to uwięzieni wciąż mają szansę na ratunek. Tak nie było, bo operacja wydobycia batyskafu na powierzchnię musiałaby trwać bardzo długo. Bardziej czy mniej świadomie wiele mediów wybrało utrzymywanie napięcia i ukrywanie prawdy, w czym zresztą dopomagał im nakaz moralny, aby nigdy nie gasić w ludziach nadziei i nie przesądzać z góry o czymś, co choć bardzo prawdopodobne, nie jest jeszcze całkiem pewne. Słabe to jednak usprawiedliwienie dla dezinformacji. Zawsze przecież można powiedzieć, że wprawdzie pewności nie ma, lecz uratowanie uwięzionych pasażerów batyskafu jest niezwykle mało prawdopodobne.

Śmierć śmierci nierówna. Myśl o wielogodzinnym oczekiwaniu na nieuchronne uduszenie się w ciasnym, a zapewne w dodatku ciemnym i zimnym batyskafie, jest przerażająca. Trudno wyobrazić sobie większe cierpienie niż pozostanie w takiej potwornej sytuacji. Można więc powiedzieć, że wiadomość o implozji „Titana”, a tym samym o natychmiastowej śmierci jego pasażerów, była ulgą. Nie trzeba się jej wstydzić. Popłynęli w głębinę szukać wielkich wrażeń. Zginęli, być może nie mając ani sekundy na uświadomienie sobie, że właśnie giną. Niewykluczone, że umierali szczęśliwi. Mamy prawo mieć nadzieję, że tak było. Bo nadzieja działa też wstecz. Tak czy inaczej, niech spoczywają w spokoju.

Szostkiewicz: Tlenu na 20 godzin