Modelki i modele z niepełnosprawnościami. Nie chcą litości, walczą o siebie. „Teraz mnie widzisz?”

Czują się niezauważani przez pełnosprawną większość. Liczą, że ich sytuację zmieni pojawienie się w reklamach modeli i modelek z niepełnosprawnościami.

Trochę trwało, zanim Marta Gutowska, od dziecka chorująca na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), usiadła na wózku. – Broniłam się, musiałam to przetrawić i zaakceptować – opowiada. Decyzję podjęła, gdy poszła do pierwszej klasy ogólniaka. Bo wózek oznaczał więcej samodzielności i prywatności, możliwość bycia z rówieśnikami bez asysty rodziców. No i nie chciała ich nadwerężać. Parę kroków potrafiła przejść pod rękę, na większy dystans ktoś musiał ją przenieść. Powoli, z konieczności, zaprzyjaźniła się z wózkiem. Potem elektryczny jeszcze zwiększył jej niezależność.

Obecnie ma 38 lat, męża i córeczkę. Pracuje w trzech różnych firmach – w kadrach, rachunkowości i social mediach. Działa społecznie w dwóch organizacjach: Towarzystwie Walki z Kalectwem oraz w stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat. Sporo tego. Nie, wcale nie marzyła o byciu modelką, o zaistnieniu w świecie reklamy. Kolega ją w to wciągnął, namówił na casting w powstałej niedawno agencji Unmute. Przekonywał: nic nie traci, warto spróbować.

Migający zespół

Co to za agencja? Zaczęło się od tego, że Polski Związek Głuchych (PZG) planował kampanię społeczną z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych. Jego działacze nawiązali współpracę z profesjonalną agencją Change Serviceplan. Przedstawili oczekiwania. Wśród kilku propozycji, które wymyśli spece od reklamy, była i taka, aby utworzyć boys band złożony z głuchych. Pokazać słyszącym, że też słuchają muzyki, że mogą być aktywnymi uczestnikami popkultury. Prezesowi PZG Krzysztofowi Kotyniewiczowi pomysł bardzo przypadł do gustu. Przed kolejnym Dniem Głuchych PZG ogłosił nabór. Zamiast boys bandu urodził się zespół mieszany: cztery kobiety i mężczyzna. Przyjął nazwę Unmute (wyłączyć wyciszenie).

Powstał dla nich utwór „Głośniej niż decybele”.