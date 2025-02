Bajka dla wybranych. O życiu w RPA opowiada Polka mieszkająca w Kapsztadzie

Z jednej strony przestępczość, bieda, korupcja i niebezpieczne zwierzęta, z drugiej zaś luksusowe dzielnice, wykwintne restauracje i piękne winnice. Życie w RPA nie jest czarno-białe – opowiada Magdalena Osiejewicz, Polka mieszkająca w Kapsztadzie od 13 lat, autorka książki „RPA. Bajka dla wybranych”.

Zapewne wiele razy słyszała pani to pytanie, ale proszę powiedzieć raz jeszcze: dlaczego RPA?

Właściwie zadecydował przypadek. Po studiach postanowiłam spróbować życia poza Polską i w ogóle Europą, a ze wszystkich stażów zagranicznych najlepsze warunki miał właśnie ten w RPA. Zapewniali wikt, opierunek i kieszonkowe, co wtedy było rzadkością, była mowa o podróżach po kraju, no i nazywało się to stażem biznesowym, a to dobrze wygląda w CV. Miałam pomagać przy korespondencji biznesowej, dbać o poprawność i styl języka – skończyłam anglistykę, znam jeszcze kilka innych języków europejskich. Zaczynałam w Johannesburgu, ale dość szybko przeniesiono mnie do Kapsztadu.

Wysokie wskaźniki przestępczości, bieda, korupcja, dzikie zwierzęta... Nie miała pani oporów?

Myślałam sobie: przecież 60 mln ludzi żyje tam na co dzień, nie może być tak źle. Ostatecznie będę naśladowała styl życia współpracowników, dostosuję się i jakoś przeżyję ten rok. Poza tym słyszałam też od ludzi, którzy przenieśli się do RPA, że ten katastroficzny wizerunek jest mocno przesadzony. Przekonałam się, że w wielu aspektach mieli rację.

To znaczy?

Gdy czyta się o RPA albo szerzej – o Afryce, można odnieść wrażenie, że to jedna wielka strefa wojny. Bo to się klika, sprzedaje. Prawda, jak to zwykle bywa, jest bardziej zniuansowana. To kraj z dużym rozwarstwieniem majątkowym i nierównościami społecznymi – luksusowe dzielnice z domami za miliony randów stoją obok dzielnic, w których ludzie żyją w blaszakach. Przestępczość też jest rozłożona nierównomiernie – są dzielnice, w których jest stosunkowo bezpiecznie, ale są też te bardzo niebezpieczne, głównie z powodu gangów, które nabijają statystyki przestępczości dla całego kraju.